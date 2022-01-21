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Голикова предположила, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России
Голикова предположила, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России - РИА Новости, 21.01.2022
Голикова предположила, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России
Интенсивное распространение штамма "омикрон" идет в России, предполагается, что он станет доминирующим, поэтому нужно ревакцинироваться, заявила вице-премьер РФ РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:04
2022-01-21T16:04
2022-01-21T16:04
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Интенсивное распространение штамма "омикрон" идет в России, предполагается, что он станет доминирующим, поэтому нужно ревакцинироваться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Обращаю внимание глав регионов и всех жителей нашей страны: идет интенсивное распространение штамма "омикрон", и предполагаем, что он станет доминирующим. Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса", - сообщила Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Голикова предположила, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России
Вице-премьер Голикова: предполагается, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России