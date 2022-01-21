https://ria.ru/20220121/omikron-1768937800.html

Голикова предположила, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России

Голикова предположила, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России - РИА Новости, 21.01.2022

Голикова предположила, что "омикрон" станет доминирующим штаммом в России

Интенсивное распространение штамма "омикрон" идет в России, предполагается, что он станет доминирующим, поэтому нужно ревакцинироваться, заявила вице-премьер РФ РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:04

2022-01-21T16:04

2022-01-21T16:04

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b39b70677d08478b9b6a0a30e0e5110.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Интенсивное распространение штамма "омикрон" идет в России, предполагается, что он станет доминирующим, поэтому нужно ревакцинироваться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Обращаю внимание глав регионов и всех жителей нашей страны: идет интенсивное распространение штамма "омикрон", и предполагаем, что он станет доминирующим. Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса", - сообщила Голикова, слова которой привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса