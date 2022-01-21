https://ria.ru/20220121/omikron-1768931620.html

Названы симптома омикрона у тех, кто не сделал прививку

Иммунолог рассказал, как болеют "омикроном" непривитые люди - РИА Новости, 21.01.2022

Названы симптома омикрона у тех, кто не сделал прививку

Иммунолог Владимир Болибок рассказал об основных симптомах COVID-19 у непривитых людей при инфицировании омикрон-штаммом. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:41

2022-01-21T15:41

2022-01-21T21:12

распространение коронавируса

ботсвана

юар

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир болибок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок рассказал об основных симптомах COVID-19 у непривитых людей при инфицировании омикрон-штаммом."Омикрон" у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких. Причем новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьет по сосудам", — рассказал специалист в беседе с Ura.ru.По его словам, штамм меняет свертываемость крови, и поэтому кашель "возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки". Он добавил, что у таких пациентов наблюдаются осложнения в работе головного мозга, глаз и почек.При этом привитые пациенты переносят "омикрон" в легкой форме в течение нескольких дней. В этом случае симптомы похожи на обычные проявления простуды.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768883218.html

ботсвана

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок