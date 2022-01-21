https://ria.ru/20220121/omikron-1768931620.html
Названы симптома омикрона у тех, кто не сделал прививку
Иммунолог рассказал, как болеют "омикроном" непривитые люди - РИА Новости, 21.01.2022
Названы симптома омикрона у тех, кто не сделал прививку
Иммунолог Владимир Болибок рассказал об основных симптомах COVID-19 у непривитых людей при инфицировании омикрон-штаммом. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:41
2022-01-21T15:41
2022-01-21T21:12
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
владимир болибок
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок рассказал об основных симптомах COVID-19 у непривитых людей при инфицировании омикрон-штаммом."Омикрон" у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких. Причем новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьет по сосудам", — рассказал специалист в беседе с Ura.ru.По его словам, штамм меняет свертываемость крови, и поэтому кашель "возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки". Он добавил, что у таких пациентов наблюдаются осложнения в работе головного мозга, глаз и почек.При этом привитые пациенты переносят "омикрон" в легкой форме в течение нескольких дней. В этом случае симптомы похожи на обычные проявления простуды.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768883218.html
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ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок
15:41 21.01.2022 (обновлено: 21:12 21.01.2022)
Иммунолог рассказал, как болеют "омикроном" непривитые люди
Иммунолог Болибок заявил о воздействии омикрон-штамма коронавируса на сосуды