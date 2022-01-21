В Петербурге выявили более тысячи случаев заражения омикрон-штаммом
В Петербурге выявили 1008 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту в госпитале для больных COVID-19 в Петербурге
Медицинские работники на медицинском посту в госпитале для больных COVID-19 в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Санкт-Петербурге превысило 1 тысячу, сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, всего на 21.01.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 1 008 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)", - говорится в сообщении.
В том числе за последние сутки по результатам лабораторного исследования штамм "омикрон" обнаружен у 178 человек.
Отмечается, что по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что здравоохранение города приведено в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон".