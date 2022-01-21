https://ria.ru/20220121/omikron-1768916915.html

В Петербурге выявили более тысячи случаев заражения омикрон-штаммом

В Петербурге выявили более тысячи случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 21.01.2022

В Петербурге выявили более тысячи случаев заражения омикрон-штаммом

Число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Санкт-Петербурге превысило 1 тысячу, сообщается на сайте городского управления... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:47

2022-01-21T14:47

2022-01-21T14:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_0:0:2691:1514_1920x0_80_0_0_acbfe318c4b4bfafde6829e8be909f7b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Санкт-Петербурге превысило 1 тысячу, сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, всего на 21.01.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 1 008 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)", - говорится в сообщении.В том числе за последние сутки по результатам лабораторного исследования штамм "омикрон" обнаружен у 178 человек.Отмечается, что по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что здравоохранение города приведено в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон".

https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса