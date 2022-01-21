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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220121/omikron-1768890604.html
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне" - РИА Новости, 21.01.2022
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"
Коронавирус будет продолжать мутировать и после "омикрона", он останется в популяции, но скорее всего станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:54
2022-01-21T12:54
распространение коронавируса
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
владимир никифоров
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коронавирус будет продолжать мутировать и после "омикрона", он останется в популяции, но скорее всего станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в структуре новых случаев COVID-19 "дельта" составляет 52,3%, "омикрон" и другие штаммы - 47,7%."Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли "омикрон" стать завершающим пандемию штаммом. Он отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, но "сдеградирует" до сезонного ОРВИ.
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, владимир никифоров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:54 21.01.2022
 
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"

Инфекционист Никифоров: скорее всего, после "омикрона" коронавирус станет сезонным ОРВИ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник метрополитена проводит дезинфекцию вагонов московского метро в депо "Красная Пресня"
Сотрудник метрополитена проводит дезинфекцию вагонов московского метро в депо Красная Пресня - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник метрополитена проводит дезинфекцию вагонов московского метро в депо "Красная Пресня"
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коронавирус будет продолжать мутировать и после "омикрона", он останется в популяции, но скорее всего станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в структуре новых случаев COVID-19 "дельта" составляет 52,3%, "омикрон" и другие штаммы - 47,7%.
"Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли "омикрон" стать завершающим пандемию штаммом. Он отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, но "сдеградирует" до сезонного ОРВИ.
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Здоровье - ОбществоВладимир НикифоровРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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