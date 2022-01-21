https://ria.ru/20220121/omikron-1768890604.html
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне" - РИА Новости, 21.01.2022
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"
Коронавирус будет продолжать мутировать и после "омикрона", он останется в популяции, но скорее всего станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:54
2022-01-21T12:54
2022-01-21T12:54
распространение коронавируса
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
владимир никифоров
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коронавирус будет продолжать мутировать и после "омикрона", он останется в популяции, но скорее всего станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в структуре новых случаев COVID-19 "дельта" составляет 52,3%, "омикрон" и другие штаммы - 47,7%."Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли "омикрон" стать завершающим пандемию штаммом. Он отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, но "сдеградирует" до сезонного ОРВИ.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768411037.html
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, владимир никифоров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"
Инфекционист Никифоров: скорее всего, после "омикрона" коронавирус станет сезонным ОРВИ