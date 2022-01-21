https://ria.ru/20220121/omikron-1768890604.html

Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"

Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне" - РИА Новости, 21.01.2022

Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на "омикроне"

Коронавирус будет продолжать мутировать и после "омикрона", он останется в популяции, но скорее всего станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:54

2022-01-21T12:54

2022-01-21T12:54

распространение коронавируса

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

владимир никифоров

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коронавирус будет продолжать мутировать и после "омикрона", он останется в популяции, но скорее всего станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в структуре новых случаев COVID-19 "дельта" составляет 52,3%, "омикрон" и другие штаммы - 47,7%."Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли "омикрон" стать завершающим пандемию штаммом. Он отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, но "сдеградирует" до сезонного ОРВИ.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768411037.html

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