https://ria.ru/20220121/omikron-1768888039.html
В 57 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса
В 57 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 21.01.2022
В 57 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса
Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется уже в 57 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:45
2022-01-21T12:45
2022-01-21T12:45
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется уже в 57 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 57 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 52,3%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 47,7%", - говорится в сообщении.
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В 57 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса
В 57 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса