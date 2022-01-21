https://ria.ru/20220121/omikron-1768883218.html
Почему "омикрон" так быстро заражает детей
Вирусолог раскрыл причину роста случаев COVID-19 среди детей - РИА Новости, 21.01.2022
Почему "омикрон" так быстро заражает детей
Дети стали чаще болеть COVID-19 потому, что мутация в спайк-белке позволила омикрон-штамму коронавируса легче проникать в клетки. Об этом в беседе с "Ura.ru"... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:33
2022-01-21T12:33
2022-01-21T12:33
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александр чепурнов
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Дети стали чаще болеть COVID-19 потому, что мутация в спайк-белке позволила омикрон-штамму коронавируса легче проникать в клетки. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.По его словам, дети, в отличие от взрослых, обладают меньшим количеством рецепторов ACE2 клеток, к которым присоединяется поверхностный белок коронавируса, поэтому "уханьский" штамм был менее опасен для них.Однако мутация улучшила соединение этого белка с рецепторами, поэтому дельта- и омикрон-варианты гораздо быстрее проникают в клетку, отметил вирусолог.Он также обратил внимание на то, что процесс заражения стал протекать быстрее. Так, раньше инфицирование достигало тяжелой стадии за 5-8 дней, а сейчас – за три.Вариант "омикрон", или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Эксперты установили, что им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, тогда как инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/omikron-1768864663.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр чепурнов, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
Вирусолог раскрыл причину роста случаев COVID-19 среди детей
Вирусолог Чепурнов: мутация в спайк-белке позволила омикрон-штамму легче заражать детей