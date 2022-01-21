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В Республике Алтай выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Республике Алтай выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 21.01.2022

В Республике Алтай выявили первые случаи заражения "омикроном"

Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Республике Алтай, заболели двое взрослых и два ребёнка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:14

2022-01-21T11:14

2022-01-21T11:28

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БАРНАУЛ, 21 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Республике Алтай, заболели двое взрослых и два ребёнка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."Омикрон" подтвердился у двоих взрослых и двоих детей из Горно-Алтайска и Майминского района, предположительно, взрослые выезжали за пределы региона в недавнее время", - рассказал Максимов.Ранее "омикрон" в регионе не фиксировали, это первые случаи.

республика алтай

горно-алтайск

майминский район

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