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В Республике Алтай выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Республике Алтай выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 21.01.2022
В Республике Алтай выявили первые случаи заражения "омикроном"
Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Республике Алтай, заболели двое взрослых и два ребёнка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:14
2022-01-21T11:14
2022-01-21T11:28
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БАРНАУЛ, 21 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Республике Алтай, заболели двое взрослых и два ребёнка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."Омикрон" подтвердился у двоих взрослых и двоих детей из Горно-Алтайска и Майминского района, предположительно, взрослые выезжали за пределы региона в недавнее время", - рассказал Максимов.Ранее "омикрон" в регионе не фиксировали, это первые случаи.
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11:14 21.01.2022 (обновлено: 11:28 21.01.2022)
В Республике Алтай выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Республике Алтай выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса