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Врач назвал главный плюс "омикрона"
Врач назвал главный плюс "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022
Врач назвал главный плюс "омикрона"
Плюс распространения штамма коронавируса "омикрон" заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе "дельту", которая отличается высокой... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:31
2022-01-21T10:31
2022-01-21T10:40
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Плюс распространения штамма коронавируса "омикрон" заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе "дельту", которая отличается высокой летальностью, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заболевших "омикроном", эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.По его словам, надо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса "дельта" или "омикрон". Это позволит медикам лечить молодых пациентов с более легким "омикроном" амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:31 21.01.2022 (обновлено: 10:40 21.01.2022)
Врач назвал главный плюс "омикрона"
Врач-иммунолог: плюс распространения "омикрона" в том, что он вытеснит "дельту"
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Плюс распространения штамма коронавируса "омикрон" заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе "дельту", которая отличается высокой летальностью, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заболевших "омикроном", эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.
"Омикрон" очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что "дельта" приводит к большой легальности и тяжелому течению", - отметил Жемчугов.
По его словам, надо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса "дельта" или "омикрон". Это позволит медикам лечить молодых пациентов с более легким "омикроном" амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.