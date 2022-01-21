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Врач назвал главный плюс "омикрона"

Врач назвал главный плюс "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022

Врач назвал главный плюс "омикрона"

Плюс распространения штамма коронавируса "омикрон" заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе "дельту", которая отличается высокой... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:31

2022-01-21T10:31

2022-01-21T10:40

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Плюс распространения штамма коронавируса "омикрон" заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе "дельту", которая отличается высокой летальностью, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заболевших "омикроном", эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.По его словам, надо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса "дельта" или "омикрон". Это позволит медикам лечить молодых пациентов с более легким "омикроном" амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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