https://ria.ru/20220121/omikron-1768853798.html
В Кузбассе ужесточили ограничения из-за угрозы "омикрона"
В Кузбассе ужесточили ограничения из-за угрозы "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022
В Кузбассе ужесточили ограничения из-за угрозы "омикрона"
Власти Кузбасса с 24 января усиливают меры противодействия распространению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:10
2022-01-21T10:10
2022-01-21T10:10
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Власти Кузбасса с 24 января усиливают меры противодействия распространению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, штамм "омикрон" в регионе на данный момент не выявлен."С понедельника, 24 января, физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе будут проходить без зрителей. Руководителям специализированных организаций …. необходимо подготовиться к переводу с 1 февраля на работу с непрерывным режимом изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах для престарелых и инвалидов, интернатах, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка и домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями", – говорится в сообщении.В общеобразовательных, профессиональных образовательных и организациях дополнительного образования должна быть обеспечена термометрия. Также необходимо подготовиться к возможному переводу на дистанционное обучение.Работодателям рекомендовано установить бесконтактные термометры и перевести на дистанционный режим 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше; имеющих хронические заболевания; перенесших инфаркт или инсульт; беременных.Подчеркивается, что всем жителям обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.При размещении в гостиницах и на турбазах необходимо предъявление QR-кода, противопоказаниях к прививке или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.Руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели должны обеспечить дезинфекцию помещений, салонов общественного транспорта.В случае дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки Штаб по охране здоровья населения рассмотрит вопрос об отмене массовых мероприятий в закрытых помещениях.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768744837.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/maski-1768689154.html
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общество, кемеровская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Кузбассе ужесточили ограничения из-за угрозы "омикрона"
В Кузбассе с 24 января ужесточили ограничения из-за угрозы омикрон-штамма коронавируса
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости.
Власти Кузбасса с 24 января усиливают меры противодействия распространению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщает
пресс-служба администрации правительства региона.
Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, штамм "омикрон
" в регионе на данный момент не выявлен.
"С понедельника, 24 января, физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе
будут проходить без зрителей. Руководителям специализированных организаций …. необходимо подготовиться к переводу с 1 февраля на работу с непрерывным режимом изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах для престарелых и инвалидов, интернатах, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка и домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями", – говорится в сообщении.
В общеобразовательных, профессиональных образовательных и организациях дополнительного образования должна быть обеспечена термометрия. Также необходимо подготовиться к возможному переводу на дистанционное обучение.
Работодателям рекомендовано установить бесконтактные термометры и перевести на дистанционный режим 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше; имеющих хронические заболевания; перенесших инфаркт или инсульт; беременных.
Подчеркивается, что всем жителям обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
При размещении в гостиницах и на турбазах необходимо предъявление QR-кода, противопоказаниях к прививке или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.
Руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели должны обеспечить дезинфекцию помещений, салонов общественного транспорта.
В случае дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки Штаб по охране здоровья населения рассмотрит вопрос об отмене массовых мероприятий в закрытых помещениях.