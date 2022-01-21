https://ria.ru/20220121/omikron-1768853798.html

В Кузбассе ужесточили ограничения из-за угрозы "омикрона"

В Кузбассе ужесточили ограничения из-за угрозы "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022

В Кузбассе ужесточили ограничения из-за угрозы "омикрона"

Власти Кузбасса с 24 января усиливают меры противодействия распространению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:10

2022-01-21T10:10

2022-01-21T10:10

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омикрон-штамм коронавируса

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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Власти Кузбасса с 24 января усиливают меры противодействия распространению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, штамм "омикрон" в регионе на данный момент не выявлен."С понедельника, 24 января, физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе будут проходить без зрителей. Руководителям специализированных организаций …. необходимо подготовиться к переводу с 1 февраля на работу с непрерывным режимом изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах для престарелых и инвалидов, интернатах, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка и домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями", – говорится в сообщении.В общеобразовательных, профессиональных образовательных и организациях дополнительного образования должна быть обеспечена термометрия. Также необходимо подготовиться к возможному переводу на дистанционное обучение.Работодателям рекомендовано установить бесконтактные термометры и перевести на дистанционный режим 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше; имеющих хронические заболевания; перенесших инфаркт или инсульт; беременных.Подчеркивается, что всем жителям обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.При размещении в гостиницах и на турбазах необходимо предъявление QR-кода, противопоказаниях к прививке или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.Руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели должны обеспечить дезинфекцию помещений, салонов общественного транспорта.В случае дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки Штаб по охране здоровья населения рассмотрит вопрос об отмене массовых мероприятий в закрытых помещениях.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768744837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/maski-1768689154.html

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