https://ria.ru/20220121/omikron-1768850739.html

В Приамурье выявили еще пять случаев заражения "омикроном"

В Приамурье выявили еще пять случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 21.01.2022

В Приамурье выявили еще пять случаев заражения "омикроном"

Штамм "омикрон" COVID-19 выявлен с 12 января ещё у пяти жителей Приамурья, приехавших из Доминиканы и Таиланда, заболели трое взрослых и двое детей, сообщает... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:46

2022-01-21T09:46

2022-01-21T09:46

распространение коронавируса

таиланд

турция

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417800_107:0:2919:1582_1920x0_80_0_0_dc923fb193bee9ed8cc93ae9b2c7a562.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Штамм "омикрон" COVID-19 выявлен с 12 января ещё у пяти жителей Приамурья, приехавших из Доминиканы и Таиланда, заболели трое взрослых и двое детей, сообщает правительство региона со ссылкой на главного санитарного врача области Ольгу Курганову.Первый случай "омикрона" был выявлен 12 января у ребенка из Амурской области, который отдыхал с родителями в Турции."За это время добавились завозные случаи из Доминиканы и Таиланда. Это пять случаев – три взрослых и двое детей. Все взрослые вакцинированы, заболевание у них протекает в "стертой" форме. У детей – в форме острой респираторной инфекции. Определено количество контактных на сегодня – 43 человека", - сообщила Курганова, ее цитирует правительство Амурской области.Ситуацию с COVID-19 в области Курганова назвала "сложной, но стабильной", диагностикой заболевания занимаются 17 лабораторий, они проводят в среднем в сутки 12 тысяч исследований и загружены на 47% от мощности."Лабораторные резервы у нас есть. Мы готовы к проведению массового тестирования", - добавила Курганова. По данным Роспотребнадзора, 21 января в области выявлено 165 новых случаев COVID-19, из них 133 человека не привиты, всего в Приамурье зарегистрированы 57 776 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768842721.html

таиланд

турция

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, турция, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса