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В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма - РИА Новости, 21.01.2022
В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Приморье, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:42
2022-01-21T07:42
2022-01-21T08:52
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омикрон-штамм коронавируса
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Приморье, сообщает региональное правительство."В Приморье зарегистрирован первый случай "омикрон"-штамма COVID-19", — говорится в сообщении.По информации территориального управления Роспотребнадзора, новый штамм вируса выявлен у 33-летнего жителя Владивостока, офисного работника. По данным пациента, с нового года он не выходил на работу, не выезжал за пределы региона и не был вакцинирован от COVID-19.Заболевание у мужчины протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Больной получает лечение и чувствует себя удовлетворительно. Контактировавшие с пациентом люди изолированы и протестированы. Эпидемиологическое расследование продолжается.Ежедневно в Приморье регистрируется по 350 и более новых случаев заболевания. За весь период пандемии заразились 108 220 человек, умерли 1 659 человек, из них семь – за последние сутки.Ранее в ДФО "омикрон" выявили в Приамурье, Якутии, Бурятии, в пятницу — в Хабаровском крае.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html
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общество, приморский край, владивосток, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
07:42 21.01.2022 (обновлено: 08:52 21.01.2022)
В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
В Приморском крае зарегистрировали первый случай омикрон-штамма COVID-19