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В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма - РИА Новости, 21.01.2022
В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Приморье, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:42
2022-01-21T08:52
общество
приморский край
владивосток
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Приморье, сообщает региональное правительство."В Приморье зарегистрирован первый случай "омикрон"-штамма COVID-19", — говорится в сообщении.По информации территориального управления Роспотребнадзора, новый штамм вируса выявлен у 33-летнего жителя Владивостока, офисного работника. По данным пациента, с нового года он не выходил на работу, не выезжал за пределы региона и не был вакцинирован от COVID-19.Заболевание у мужчины протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Больной получает лечение и чувствует себя удовлетворительно. Контактировавшие с пациентом люди изолированы и протестированы. Эпидемиологическое расследование продолжается.Ежедневно в Приморье регистрируется по 350 и более новых случаев заболевания. За весь период пандемии заразились 108 220 человек, умерли 1 659 человек, из них семь – за последние сутки.Ранее в ДФО "омикрон" выявили в Приамурье, Якутии, Бурятии, в пятницу — в Хабаровском крае.
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общество, приморский край, владивосток, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
07:42 21.01.2022 (обновлено: 08:52 21.01.2022)
 
В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма

В Приморском крае зарегистрировали первый случай омикрон-штамма COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Приморье, сообщает региональное правительство.
"В Приморье зарегистрирован первый случай "омикрон"-штамма COVID-19", — говорится в сообщении.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 11:28Распространение коронавируса
Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "омикроном"
По информации территориального управления Роспотребнадзора, новый штамм вируса выявлен у 33-летнего жителя Владивостока, офисного работника. По данным пациента, с нового года он не выходил на работу, не выезжал за пределы региона и не был вакцинирован от COVID-19.
Заболевание у мужчины протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Больной получает лечение и чувствует себя удовлетворительно. Контактировавшие с пациентом люди изолированы и протестированы. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Ежедневно в Приморье регистрируется по 350 и более новых случаев заболевания. За весь период пандемии заразились 108 220 человек, умерли 1 659 человек, из них семь – за последние сутки.
Ранее в ДФО "омикрон" выявили в Приамурье, Якутии, Бурятии, в пятницу — в Хабаровском крае.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
02:22Распространение коронавируса
Врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при "омикроне"
 
ОбществоПриморский крайВладивостокЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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