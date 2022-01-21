https://ria.ru/20220121/omikron-1768842721.html

В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма

В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма - РИА Новости, 21.01.2022

В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Приморье, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T07:42

2022-01-21T07:42

2022-01-21T08:52

общество

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владивосток

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омикрон-штамм коронавируса

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Приморье, сообщает региональное правительство."В Приморье зарегистрирован первый случай "омикрон"-штамма COVID-19", — говорится в сообщении.По информации территориального управления Роспотребнадзора, новый штамм вируса выявлен у 33-летнего жителя Владивостока, офисного работника. По данным пациента, с нового года он не выходил на работу, не выезжал за пределы региона и не был вакцинирован от COVID-19.Заболевание у мужчины протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Больной получает лечение и чувствует себя удовлетворительно. Контактировавшие с пациентом люди изолированы и протестированы. Эпидемиологическое расследование продолжается.Ежедневно в Приморье регистрируется по 350 и более новых случаев заболевания. За весь период пандемии заразились 108 220 человек, умерли 1 659 человек, из них семь – за последние сутки.Ранее в ДФО "омикрон" выявили в Приамурье, Якутии, Бурятии, в пятницу — в Хабаровском крае.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html

https://ria.ru/20220121/omikron-1768835451.html

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