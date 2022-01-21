https://ria.ru/20220121/omikron-1768836465.html

Врач рассказал об отличии "омикрона" от других штаммов COVID-19

Врач рассказал об отличии "омикрона" от других штаммов COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

Врач рассказал об отличии "омикрона" от других штаммов COVID-19

Протекание болезни при штамме "омикрон", который все чаще выявляют в России, проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:26

2022-01-21T03:26

2022-01-21T03:43

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Протекание болезни при штамме "омикрон", который все чаще выявляют в России, проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."Заболевание, вызванное штаммом "омикрон", протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом "дельта", — сказал Поздняков.Он отметил, что "штамм "омикрон" вызывает заболевание и у ранее вакцинированных, но в подавляющем числе случаев оно протекает в легкой, либо вообще в стертой форме и не требует каких-то терапевтических мероприятий, кроме симптоматического лечения".Он напомнил, что единственным эффективным медикаментозным терапевтическим решением для предупреждения развития тяжелых форм COVID-19 остается вакцинация против данного вируса и ревакцинация в утвержденные сроки.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768835451.html

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