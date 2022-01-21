03:26 21.01.2022 (обновлено: 03:43 21.01.2022)
Врач рассказал об отличии "омикрона" от других штаммов COVID-19
Инфекционист Поздняков: взрослые болеют "омикроном" легче, чем предыдущими штаммами
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Протекание болезни при штамме "омикрон", который все чаще выявляют в России, проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Заболевание, вызванное штаммом "омикрон", протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом "дельта", — сказал Поздняков.
Он отметил, что "штамм "омикрон" вызывает заболевание и у ранее вакцинированных, но в подавляющем числе случаев оно протекает в легкой, либо вообще в стертой форме и не требует каких-то терапевтических мероприятий, кроме симптоматического лечения".
"История развития СОVID-19, вызванного "омикроном", тому свидетельство. Он развивается стремительно, вытесняет "дельту", заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжелых форм — низкий. Хотелось бы, чтобы то же самое было и у нас", — сказал врач.
Он напомнил, что единственным эффективным медикаментозным терапевтическим решением для предупреждения развития тяжелых форм COVID-19 остается вакцинация против данного вируса и ревакцинация в утвержденные сроки.