Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220121/omikron-1768835451.html
"Иначе смерть": врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при омикроне
Врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при "омикроне" - РИА Новости, 21.01.2022
"Иначе смерть": врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при омикроне
Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с порталом Ura.ru, что заразившимся омикрон-штаммом маленьким детям необходима срочная госпитализация. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T02:22
2022-01-21T04:33
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
владимир болибок
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_159:0:2616:1382_1920x0_80_0_0_6e27a696707cbb166de6d9e5563cfef8.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с порталом Ura.ru, что заразившимся омикрон-штаммом маленьким детям необходима срочная госпитализация.Медик объяснил, что заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768755460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d13c969cc27858cea2042d77854b0044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса
02:22 21.01.2022 (обновлено: 04:33 21.01.2022)
 
Врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при "омикроне"

Иммунолог Болибок: зараженным омикроном маленьким детям требуется срочная госпитализация

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с порталом Ura.ru, что заразившимся омикрон-штаммом маленьким детям необходима срочная госпитализация.
"Еще одно коварство „Омикрона“ в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь протекает, подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме", — рассказал Болибок.
Медик объяснил, что заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.

"Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация", — заключил Болибок.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 16:01Распространение коронавируса
Врач рассказал, в чем заключается главная опасность омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Владимир БолибокОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИД
08:56В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
08:45Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым
08:44"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
08:38Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
08:27Москвичам рассказали о погоде в пятницу
08:24Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока 1:29
08:06В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики
07:50Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
07:42В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
07:33В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
07:28СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
07:27В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
07:19В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:10Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
06:57Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций
06:55Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
06:43Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
06:22МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране
05:31При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
Лента новостейМолния
Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИДВ Кировском районе Петербурга сгорел троллейбусБлинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить ЛенинаВо Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий деньМосквичам рассказали о погоде в пятницуДва дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего ВостокаВ Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматикиВолодин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНРВ Приморье выявили первый случай омикрон-штаммаВ Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операцийСМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделенияВ Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасностиИсточник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса ТокареваРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестицийЭксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасностиЭксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетикуМИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в странеПри взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек