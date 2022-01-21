https://ria.ru/20220121/omikron-1768835451.html

"Иначе смерть": врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при омикроне

Врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при "омикроне" - РИА Новости, 21.01.2022

"Иначе смерть": врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при омикроне

Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с порталом Ura.ru, что заразившимся омикрон-штаммом маленьким детям необходима срочная госпитализация. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T02:22

2022-01-21T02:22

2022-01-21T04:33

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

владимир болибок

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с порталом Ura.ru, что заразившимся омикрон-штаммом маленьким детям необходима срочная госпитализация.Медик объяснил, что заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768755460.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса