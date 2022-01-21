"Иначе смерть": врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при омикроне

02:22 21.01.2022 (обновлено: 04:33 21.01.2022)
Врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при "омикроне"
Иммунолог Болибок: зараженным омикроном маленьким детям требуется срочная госпитализация
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с порталом Ura.ru, что заразившимся омикрон-штаммом маленьким детям необходима срочная госпитализация.
"Еще одно коварство „Омикрона“ в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь протекает, подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме", — рассказал Болибок.
Медик объяснил, что заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.
"Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация", — заключил Болибок.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.