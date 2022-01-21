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Мошенники нашли способ красть деньги россиян через приложение на смартфоне
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций - РИА Новости, 21.01.2022
Мошенники нашли способ красть деньги россиян через приложение на смартфоне
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T06:57
2022-01-21T06:57
экономика
технологии
мошенничество
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок.По его словам, злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают "инвестировать онлайн и получать высокий доход".Эксперт уточнил, что после этого мошенники вытягивают из жертвы деньги под разными предлогами, например, купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин. Вскоре они перестают выходить на связь.Ранее в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования рассказали РИА Новости о другой схеме обмана, связанной с инвестициями. Для получения личной информации или денежных средств злоумышленники используют фейковые сайты для проверки надежности брокеров.При переходе по ссылке жертву просят ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в "международном черном списке". Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.
https://ria.ru/20220115/moshenniki-1767973323.html
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экономика, технологии, мошенничество, россия, иван соловьев (юрист)
06:57 21.01.2022
 
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

Юрист Соловьев: мошенники стали обманывать инвесторов онлайн при помощи особого приложения

© Fotolia / Tomasz ZajdaМужчина убирает кошелек
Мужчина убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Fotolia / Tomasz Zajda
Мужчина убирает кошелек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок.
По его словам, злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают "инвестировать онлайн и получать высокий доход".
"После регистрации на таком "брокерском" сайте на человека по телефону или онлайн выходит "специалист", который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение", — пояснил Соловьев.
Эксперт уточнил, что после этого мошенники вытягивают из жертвы деньги под разными предлогами, например, купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин. Вскоре они перестают выходить на связь.
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Ранее в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования рассказали РИА Новости о другой схеме обмана, связанной с инвестициями. Для получения личной информации или денежных средств злоумышленники используют фейковые сайты для проверки надежности брокеров.
При переходе по ссылке жертву просят ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в "международном черном списке". Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.
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ЭкономикаТехнологииМошенничествоРоссияИван Соловьев (юрист)
 
 
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