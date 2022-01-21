https://ria.ru/20220121/obman-1768841106.html

Мошенники нашли способ красть деньги россиян через приложение на смартфоне

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций - РИА Новости, 21.01.2022

Мошенники нашли способ красть деньги россиян через приложение на смартфоне

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T06:57

2022-01-21T06:57

2022-01-21T06:57

экономика

технологии

мошенничество

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок.По его словам, злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают "инвестировать онлайн и получать высокий доход".Эксперт уточнил, что после этого мошенники вытягивают из жертвы деньги под разными предлогами, например, купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин. Вскоре они перестают выходить на связь.Ранее в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования рассказали РИА Новости о другой схеме обмана, связанной с инвестициями. Для получения личной информации или денежных средств злоумышленники используют фейковые сайты для проверки надежности брокеров.При переходе по ссылке жертву просят ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в "международном черном списке". Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.

https://ria.ru/20220115/moshenniki-1767973323.html

https://ria.ru/20220112/moshenniki-1767429432.html

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экономика, технологии, мошенничество, россия, иван соловьев (юрист)