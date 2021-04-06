https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html

Мошенники начали применять новую схему обмана

Мошенники начали применять новую схему обмана

Мошенники воспользовались возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям: теперь они пытаются выманить личную информацию или деньги под видом сайтов для... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:11

2021-04-06T06:11

2021-04-06T12:38

дарья андрианова

россия

мошенничество

инвестиции

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_d9bf879f677d7c74774549bb9cf199c0.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники воспользовались возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям: теперь они пытаются выманить личную информацию или деньги под видом сайтов для проверки надежности брокеров. Об этом РИА Новости рассказали в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.Речь идет о предложениях проверить брокера, появившихся в интернете. При переходе по ссылке предлагается ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в "международном черном списке". Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.Кроме того, мошенники могут оказать на пользователя психологическое давление и заставить его перевести все деньги на некие "безопасные счета" — которые на самом деле принадлежат им самим."Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет", — предупредила Андрианова.Эту базу мошенники могут не только использовать сами, но и выгодно продать другим злоумышленникам, пояснила она. Таким образом, жертва аферистов может столкнуться с целым шквалом звонков от совершенно разных мошенников, а также продавцов товаров и услуг, причем это может продолжатся многие месяцы и даже годы.

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

https://ria.ru/20210404/moshenniki-1604139265.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья андрианова, россия, мошенничество, инвестиции, москва, общество