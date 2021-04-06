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Мошенники начали применять новую схему обмана
Мошенники начали применять новую схему обмана
Мошенники воспользовались возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям: теперь они пытаются выманить личную информацию или деньги под видом сайтов для... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:11
2021-04-06T12:38
дарья андрианова
россия
мошенничество
инвестиции
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники воспользовались возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям: теперь они пытаются выманить личную информацию или деньги под видом сайтов для проверки надежности брокеров. Об этом РИА Новости рассказали в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.Речь идет о предложениях проверить брокера, появившихся в интернете. При переходе по ссылке предлагается ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в "международном черном списке". Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.Кроме того, мошенники могут оказать на пользователя психологическое давление и заставить его перевести все деньги на некие "безопасные счета" — которые на самом деле принадлежат им самим."Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет", — предупредила Андрианова.Эту базу мошенники могут не только использовать сами, но и выгодно продать другим злоумышленникам, пояснила она. Таким образом, жертва аферистов может столкнуться с целым шквалом звонков от совершенно разных мошенников, а также продавцов товаров и услуг, причем это может продолжатся многие месяцы и даже годы.
https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html
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дарья андрианова, россия, мошенничество, инвестиции, москва, общество

Мошенники начали применять новую схему обмана

06:11 06.04.2021 (обновлено: 12:38 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники воспользовались возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям: теперь они пытаются выманить личную информацию или деньги под видом сайтов для проверки надежности брокеров. Об этом РИА Новости рассказали в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.
Речь идет о предложениях проверить брокера, появившихся в интернете. При переходе по ссылке предлагается ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в "международном черном списке". Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.

"За подобными "черными списками" может скрываться несколько видов мошенничества. Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и зачастую неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму", — рассказала заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова.

Кроме того, мошенники могут оказать на пользователя психологическое давление и заставить его перевести все деньги на некие "безопасные счета" — которые на самом деле принадлежат им самим.
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"Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет", — предупредила Андрианова.
Эту базу мошенники могут не только использовать сами, но и выгодно продать другим злоумышленникам, пояснила она. Таким образом, жертва аферистов может столкнуться с целым шквалом звонков от совершенно разных мошенников, а также продавцов товаров и услуг, причем это может продолжатся многие месяцы и даже годы.
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