https://ria.ru/20220121/nato-1769001589.html
Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека
Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека - РИА Новости, 21.01.2022
Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека
Некоторые крупные страны НАТО обратились к нынешнему главе Йенсу Столтенбергу с просьбой остаться на своем посту после истечения срока полномочий в начале... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:41
2022-01-21T21:41
2022-01-21T22:06
в мире
сша
йенс столтенберг
норвегия
германия
центральный банк рф (цб рф)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_5b3a32d61507cb728e08e3163a0ecb55.jpg
МУРМАНСК, 21 янв – РИА Новости. Некоторые крупные страны НАТО обратились к нынешнему главе Йенсу Столтенбергу с просьбой остаться на своем посту после истечения срока полномочий в начале октября этого года, сообщило издание VG со ссылкой на источники.В частности, отмечается, что с этой просьбой выступали США и Германия. В конце прошлого года генсек НАТО сообщил, что хотел бы занять должность главы норвежского ЦБ, однако в этом случае надеялся, что сможет перейти на эту работу после истечения срока полномочий в НАТО. Решение по этому вопросу правительство Норвегии примет в ближайшее время.Столтенберг ранее дважды занимал пост премьер-министра Норвегии - в 2000-2001 и 2005-2013 годах. Он возглавил НАТО в 2014 году.
https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html
сша
норвегия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9fb96de899ce3692ef91494108aad324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йенс столтенберг, норвегия, германия, центральный банк рф (цб рф), нато
21:41 21.01.2022 (обновлено: 22:06 21.01.2022)
Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека
Крупные страны НАТО попросили Йенса Столтенберга не покидать пост генсека