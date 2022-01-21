https://ria.ru/20220121/nato-1769001589.html

Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека

Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека - РИА Новости, 21.01.2022

Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека

Некоторые крупные страны НАТО обратились к нынешнему главе Йенсу Столтенбергу с просьбой остаться на своем посту после истечения срока полномочий в начале... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:41

2022-01-21T21:41

2022-01-21T22:06

в мире

сша

йенс столтенберг

норвегия

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центральный банк рф (цб рф)

нато

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МУРМАНСК, 21 янв – РИА Новости. Некоторые крупные страны НАТО обратились к нынешнему главе Йенсу Столтенбергу с просьбой остаться на своем посту после истечения срока полномочий в начале октября этого года, сообщило издание VG со ссылкой на источники.В частности, отмечается, что с этой просьбой выступали США и Германия. В конце прошлого года генсек НАТО сообщил, что хотел бы занять должность главы норвежского ЦБ, однако в этом случае надеялся, что сможет перейти на эту работу после истечения срока полномочий в НАТО. Решение по этому вопросу правительство Норвегии примет в ближайшее время.Столтенберг ранее дважды занимал пост премьер-министра Норвегии - в 2000-2001 и 2005-2013 годах. Он возглавил НАТО в 2014 году.

https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

сша

норвегия

германия

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в мире, сша, йенс столтенберг, норвегия, германия, центральный банк рф (цб рф), нато