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В НАТО призвали не ждать отказа от присутствия на восточном направлении
В НАТО призвали не ждать отказа от присутствия на восточном направлении - РИА Новости, 21.01.2022
В НАТО призвали не ждать отказа от присутствия на восточном направлении
НАТО не откажется от присутствия своих сил на восточном направлении, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:35
2022-01-21T21:35
2022-01-21T21:35
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. НАТО не откажется от присутствия своих сил на восточном направлении, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года, заявили в пятницу в МИД РФ."НАТО не откажется от способности защищать и оборонять друг друга, в том числе за счет присутствия сил в восточной части альянса", - сообщила она.Официальный представитель НАТО также добавила, что альянс "сохраняет бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части".
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в мире, румыния, нато, оана лунгеску, россия
В НАТО призвали не ждать отказа от присутствия на восточном направлении
Представитель НАТО Лунгеску: альянс не откажется от присутствия на восточном направлении