https://ria.ru/20220121/napryazhennost-1768918520.html

Шойгу: контакты Москвы и Лондона помогут снизить напряженность в Европе

Шойгу: контакты Москвы и Лондона помогут снизить напряженность в Европе - РИА Новости, 21.01.2022

Шойгу: контакты Москвы и Лондона помогут снизить напряженность в Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в письме британскому коллеге Бену Уоллесу заявил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном поспособствует снижению... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:00

2022-01-21T15:00

2022-01-21T15:00

в мире

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москва

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сергей шойгу

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бен уоллес

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в письме британскому коллеге Бену Уоллесу заявил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном поспособствует снижению напряженности в Европе, сообщает Минобороны РФ."Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе", - отметил Шойгу в письме главе оборонного ведомства Великобритании Бену Уоллесу, отвечая на его приглашение посетить Лондон.Добавляется, что в своем обращении Сергей Шойгу напомнил Уоллесу, что "возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году", где проводились переговоры министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".

https://ria.ru/20220121/vina-1768874996.html

лондон

москва

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в мире, лондон, москва, великобритания, сергей шойгу, россия, бен уоллес