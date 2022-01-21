Как важная интимная функция у мужчин нарушается из-за коронавируса

21:20 21.01.2022 (обновлено: 23:15 21.01.2022)
Ученые раскрыли опасное последствие коронавируса для мужчин
American Journal of Epidemiology: коронавирус снижает фертильность у непривитых мужчин
Мужчина в плохом настроении. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отказ от вакцинации может привести к проблемам с мужским здоровьем, следует из данных, опубликованных учеными в журнале American Journal of Epidemiology.
"Коронавирус SARS-CoV-2 может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, а вакцинация <…> не снижает фертильность ни у одного из партнеров", — говорится в статье.
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Кроме того, специалисты не выявили какого-либо негативного влияния вакцинации на планирующих ребенка женщин, отметив, что угрозу для здоровья несет только коронавирус, а не прививки.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
На минувшей неделе министр здравоохранения подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации. Так, период беременности и грудного вскармливания является противопоказанием при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н" и "Спутника-М". Препаратом "Спутник V" таких женщин прививают. При заражении омикрон-штаммом, как отметил глава Минздрава, беременные женщины подвержены большому риску. Министр подчеркнул, что вакцинация защищает от негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19.
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