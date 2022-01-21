https://ria.ru/20220121/muzhchiny-1768999595.html

Как важная интимная функция у мужчин нарушается из-за коронавируса

Ученые раскрыли опасное последствие коронавируса для мужчин - РИА Новости, 21.01.2022

Как важная интимная функция у мужчин нарушается из-за коронавируса

Отказ от вакцинации может привести к проблемам с мужским здоровьем, следует из данных, опубликованных учеными в журнале American Journal of Epidemiology. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:20

2022-01-21T21:20

2022-01-21T23:15

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михаил мурашко

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отказ от вакцинации может привести к проблемам с мужским здоровьем, следует из данных, опубликованных учеными в журнале American Journal of Epidemiology."Коронавирус SARS-CoV-2 может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, а вакцинация <…> не снижает фертильность ни у одного из партнеров", — говорится в статье.Кроме того, специалисты не выявили какого-либо негативного влияния вакцинации на планирующих ребенка женщин, отметив, что угрозу для здоровья несет только коронавирус, а не прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.На минувшей неделе министр здравоохранения подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации. Так, период беременности и грудного вскармливания является противопоказанием при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н" и "Спутника-М". Препаратом "Спутник V" таких женщин прививают. При заражении омикрон-штаммом, как отметил глава Минздрава, беременные женщины подвержены большому риску. Министр подчеркнул, что вакцинация защищает от негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19.

https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html

https://ria.ru/20211229/beremennost-1765923441.html

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