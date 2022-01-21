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Правительству Михаила Мишустина исполнилось два года
Правительству Михаила Мишустина исполнилось два года - РИА Новости, 21.01.2022
Правительству Михаила Мишустина исполнилось два года
Российские парламентарии, подводя промежуточные итоги двухлетней работы правительства страны, в беседе с РИА Новости высоко оценивают работу кабмина по борьбе с РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:33
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политика
лдпр
михаил мишустин
галина карелова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир круглый
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские парламентарии, подводя промежуточные итоги двухлетней работы правительства страны, в беседе с РИА Новости высоко оценивают работу кабмина по борьбе с коронавирусом и поддержке наиболее незащищенных в условиях пандемии категорий граждан и ряда направлений бизнеса. Однако когда речь заходит о других областях, они становятся не столь единодушны: критика звучит в отношении системы здравоохранения, налоговой политики, кампании по вакцинации, а также возникают упреки в неспособности действовать без указаний президента.Правительству Михаила Мишустина 21 января исполняется два года - в этот день в 2020 году президент утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти и назначил членов кабмина. Самого Мишустина эксперты поначалу называли техническим премьером, но пандемия COVID-19 поставила перед ним совсем не технические задачи.И депутаты, и сенаторы в беседе с РИА Новости признают: все оценки нынешнему правительству надо давать с поправкой на пандемию коронавируса, которая стала испытанием не только для российской, но и для мировой экономики."Новый состав правительства не получил времени на раскачку, никаких спокойных первых 100 дней у него не было - уже с весны 2020 года в мире и в России разбушевалась пандемия коронавируса", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.При этом, напомнил он, что кабмину тогда удалось оперативно разработать комплекс мер по поддержке бизнеса и граждан в новых условиях. В их числе - льготные кредиты для бизнеса, выплаты на детей, выплаты врачам, отсрочка платежей по кредитам, отсрочка платежей за аренду коммерческой недвижимости, и в результате только в 2020 году на борьбу с последствиями эпидемии было потрачено почти 3 триллиона рублей. Помимо этого, России удалось первой зарегистрировать вакцину от COVID.Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также считает, что в плане антикризисного управления и реагирования на экстренные вызовы пандемии премьер показал себя "достаточно хорошо". В частности, отметил политик, кабмину удалось развивать отрасли туризма, жилищного строительства.Руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев в числе несомненных удач правительства в реагировании на новую коронавирусную реальность тоже назвал развитие внутреннего туризма. Для этого, напомнил он, были осуществлены инвестиции в новые объекты, введён туристический кэшбэк, использован целостный подход при создании инфраструктуры. "Но, наверное, главное достижение - то, что удалось не допустить катастрофы из-за короновируса", - констатировал он.Сенатор Владимир Круглый со своей стороны отметил, что принятое кабмином решение о выплатах медикам, работающим с коронавирусными больными, позволило сохранить кадровый потенциал и привлечь специалистов.БЧто касается работы правительства по вопросам, не требующим настолько авральных решений, то парламентарии и здесь отмечают успехи кабмина. Так, считает Миронов, за последние два года в целом снизилось административное давление на бизнес, стало меньше бюрократии в работе госорганов. Связано это, в том числе, с курсом на цифровизацию, который был заявлен и воплощается премьер-министром, полагает депутат.Нечаев назвал среди достижений правительства налоговый манёвр и запуск нового оборотного налога для микробизнеса, первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова - исполнение федерального бюджета с профицитом за прошлый год, несмотря на целый ряд мер по поддержке населения и бизнеса.Действия кабмина по поддержке россиян отметил и замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко. По его словам, все обязательства перед людьми выполняются: выше уровня инфляции проиндексированы пенсии и материнский капитал, увеличен МРОТ, а с ним и льготы и пособия.Вице-спикер Совфеда Галина Карелова напомнила, что при поддержке правительства также удалось принять блок законов, предусматривающих поддержку семей с детьми, беременных женщин, повышение трудовых гарантий, а также направленных на развитие комфортной и доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Жириновский одним из достижений правительства считает изменения в стиле работы международного блока кабмина. "Именно сейчас мы заговорили с США и НАТО, с Западом в целом другим языком. Наконец МИД прямо заявил, что НАТО должно убраться восвояси на рубежи 1997 года. Мы стали требовать, показывать зубы, наконец-то разозлились и готовы дать отпор, защитить свои интересы не только дипломатическими методами, но при необходимости и военно-техническими", - заявил он.Вместе с тем, далеко не все шаги кабмина под руководством Мишустина получили поддержку депутатов и сенаторов. Так, Жириновский раскритиковал политику правительства по вакцинации от коронавируса, из-за чего, по его мнению, количество сделавших прививку россиян растёт невысокими темпами."Кампания по вакцинации в России отстает от европейского уровня. Во многом ошибочной была пропаганда, которая основывалась на тезисе, что вакцинация дело добровольное. Ну вот половина населения и решила, что не хочет делать прививку, и сейчас уже никак их убедить не получается", - заявил лидер ЛДПР. Кроме того, по его словам, сами министры зачастую не носят маски на публичных мероприятиях и продолжат жать руки на камеру. "Это очень плохой пример для граждан, которые видят, что власть игнорирует свои рекомендации", - уверен он.В свою очередь, Нечаев считает, что правительство допускало много рискованных решений в сфере борьбы с коронавирусом. В частности, идея ввести QR-коды, по мнению депутата, была неудачной.Миронов же считает недостаточной поддержку кабмином ключевых социальных отраслей. "Особенно это касается здравоохранения: пандемия обнажила все пороки оптимизации предыдущих лет, и эти проблемы не решены новым правительством", - заявил он.Социальная поддержка граждан, по его словам, также остается слабым местом правительства, а все необходимые меры прямой поддержки осуществлялись в большей степени с подачи президента, отметил Миронов. Тем самым, полагает он, становится очевидным, что нынешний кабмин сохранил прежние подходы финансово-экономического блока: меньше тратить на граждан, больше сберегать в резервы.Недоволен действиями правительства в экономике и, в частности, фискальной сфере и Нечаев. "Не видно успехов в экономике. Да, бюджет растёт, но за счёт налогов. А должен - за счёт роста ВВП. Предприниматели будут больше производить, если им, наоборот, дадут вздохнуть от груза налогов. Целью должно быть не увеличение бюджета, а рост экономики и доходов людей", - убежден он.Наиболее резкая критика в адрес Мишустина и его команды прозвучала от депутата от КПРФ Сергея Обухова. ""Очевидно, что тот осторожный оптимизм, который был два года назад, испарился", - заявил он РИА Новости, высказав мнение, что существенного улучшения ситуации в деятельности правительства нет.По словам парламентария, российская экономика находится далеко не в лучшей форме, а президент вынужден постоянно вмешиваться в деятельность кабмина. "Правительство внесло бюджет, который не предусматривал конституционного требования индексации пенсий. Сегодня по предложению президента Дума исправляет эту несправедливость", - пояснил Обухов, по мнению которого, в повышении размера индексации пенсий до 8,6% главным фактором стала инициатива президента РФ. Заслугой не кабмина, а президента депутат назвал и международную политику России.Но все-таки большинство парламентариев считают, что нынешнее правительство за свою работу заслужило оценку если не "отлично", то "хорошо"."Очень надеюсь, что от сбережения бюджетов правительство все же перейдет к народосбережению, к структурным социально-экономическим реформам. И в этом плане премьер-министр Мишустин еще проявит свой потенциал", - заявил Миронов.С ним согласен и Жириновский - по его словам, нынешний состав кабмина, "скорее, успешный", а Мишустин на посту премьера показал волевой характер и высокий уровень работоспособности. "Убежден, что и далее он сможет успешно управлять правительством России", - заключил лидер ЛДПР.
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политика, лдпр, михаил мишустин, галина карелова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый
10:33 21.01.2022
 
Правительству Михаила Мишустина исполнилось два года

Депутаты подвели промежуточные итоги двухлетней работы правительства Михаила Мишустина

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские парламентарии, подводя промежуточные итоги двухлетней работы правительства страны, в беседе с РИА Новости высоко оценивают работу кабмина по борьбе с коронавирусом и поддержке наиболее незащищенных в условиях пандемии категорий граждан и ряда направлений бизнеса. Однако когда речь заходит о других областях, они становятся не столь единодушны: критика звучит в отношении системы здравоохранения, налоговой политики, кампании по вакцинации, а также возникают упреки в неспособности действовать без указаний президента.
Правительству Михаила Мишустина 21 января исполняется два года - в этот день в 2020 году президент утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти и назначил членов кабмина. Самого Мишустина эксперты поначалу называли техническим премьером, но пандемия COVID-19 поставила перед ним совсем не технические задачи.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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И депутаты, и сенаторы в беседе с РИА Новости признают: все оценки нынешнему правительству надо давать с поправкой на пандемию коронавируса, которая стала испытанием не только для российской, но и для мировой экономики.
"Новый состав правительства не получил времени на раскачку, никаких спокойных первых 100 дней у него не было - уже с весны 2020 года в мире и в России разбушевалась пандемия коронавируса", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
При этом, напомнил он, что кабмину тогда удалось оперативно разработать комплекс мер по поддержке бизнеса и граждан в новых условиях. В их числе - льготные кредиты для бизнеса, выплаты на детей, выплаты врачам, отсрочка платежей по кредитам, отсрочка платежей за аренду коммерческой недвижимости, и в результате только в 2020 году на борьбу с последствиями эпидемии было потрачено почти 3 триллиона рублей. Помимо этого, России удалось первой зарегистрировать вакцину от COVID.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также считает, что в плане антикризисного управления и реагирования на экстренные вызовы пандемии премьер показал себя "достаточно хорошо". В частности, отметил политик, кабмину удалось развивать отрасли туризма, жилищного строительства.
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Руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев в числе несомненных удач правительства в реагировании на новую коронавирусную реальность тоже назвал развитие внутреннего туризма. Для этого, напомнил он, были осуществлены инвестиции в новые объекты, введён туристический кэшбэк, использован целостный подход при создании инфраструктуры. "Но, наверное, главное достижение - то, что удалось не допустить катастрофы из-за короновируса", - констатировал он.
Сенатор Владимир Круглый со своей стороны отметил, что принятое кабмином решение о выплатах медикам, работающим с коронавирусными больными, позволило сохранить кадровый потенциал и привлечь специалистов.Б
Что касается работы правительства по вопросам, не требующим настолько авральных решений, то парламентарии и здесь отмечают успехи кабмина. Так, считает Миронов, за последние два года в целом снизилось административное давление на бизнес, стало меньше бюрократии в работе госорганов. Связано это, в том числе, с курсом на цифровизацию, который был заявлен и воплощается премьер-министром, полагает депутат.
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Нечаев назвал среди достижений правительства налоговый манёвр и запуск нового оборотного налога для микробизнеса, первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова - исполнение федерального бюджета с профицитом за прошлый год, несмотря на целый ряд мер по поддержке населения и бизнеса.
Действия кабмина по поддержке россиян отметил и замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко. По его словам, все обязательства перед людьми выполняются: выше уровня инфляции проиндексированы пенсии и материнский капитал, увеличен МРОТ, а с ним и льготы и пособия.
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова напомнила, что при поддержке правительства также удалось принять блок законов, предусматривающих поддержку семей с детьми, беременных женщин, повышение трудовых гарантий, а также направленных на развитие комфортной и доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
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Жириновский одним из достижений правительства считает изменения в стиле работы международного блока кабмина. "Именно сейчас мы заговорили с США и НАТО, с Западом в целом другим языком. Наконец МИД прямо заявил, что НАТО должно убраться восвояси на рубежи 1997 года. Мы стали требовать, показывать зубы, наконец-то разозлились и готовы дать отпор, защитить свои интересы не только дипломатическими методами, но при необходимости и военно-техническими", - заявил он.
Вместе с тем, далеко не все шаги кабмина под руководством Мишустина получили поддержку депутатов и сенаторов. Так, Жириновский раскритиковал политику правительства по вакцинации от коронавируса, из-за чего, по его мнению, количество сделавших прививку россиян растёт невысокими темпами.
"Кампания по вакцинации в России отстает от европейского уровня. Во многом ошибочной была пропаганда, которая основывалась на тезисе, что вакцинация дело добровольное. Ну вот половина населения и решила, что не хочет делать прививку, и сейчас уже никак их убедить не получается", - заявил лидер ЛДПР. Кроме того, по его словам, сами министры зачастую не носят маски на публичных мероприятиях и продолжат жать руки на камеру. "Это очень плохой пример для граждан, которые видят, что власть игнорирует свои рекомендации", - уверен он.
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В свою очередь, Нечаев считает, что правительство допускало много рискованных решений в сфере борьбы с коронавирусом. В частности, идея ввести QR-коды, по мнению депутата, была неудачной.
Миронов же считает недостаточной поддержку кабмином ключевых социальных отраслей. "Особенно это касается здравоохранения: пандемия обнажила все пороки оптимизации предыдущих лет, и эти проблемы не решены новым правительством", - заявил он.
Социальная поддержка граждан, по его словам, также остается слабым местом правительства, а все необходимые меры прямой поддержки осуществлялись в большей степени с подачи президента, отметил Миронов. Тем самым, полагает он, становится очевидным, что нынешний кабмин сохранил прежние подходы финансово-экономического блока: меньше тратить на граждан, больше сберегать в резервы.
Недоволен действиями правительства в экономике и, в частности, фискальной сфере и Нечаев. "Не видно успехов в экономике. Да, бюджет растёт, но за счёт налогов. А должен - за счёт роста ВВП. Предприниматели будут больше производить, если им, наоборот, дадут вздохнуть от груза налогов. Целью должно быть не увеличение бюджета, а рост экономики и доходов людей", - убежден он.
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Мишустин поручил провести информкампанию по углубленной диспансеризации
Наиболее резкая критика в адрес Мишустина и его команды прозвучала от депутата от КПРФ Сергея Обухова. ""Очевидно, что тот осторожный оптимизм, который был два года назад, испарился", - заявил он РИА Новости, высказав мнение, что существенного улучшения ситуации в деятельности правительства нет.
По словам парламентария, российская экономика находится далеко не в лучшей форме, а президент вынужден постоянно вмешиваться в деятельность кабмина. "Правительство внесло бюджет, который не предусматривал конституционного требования индексации пенсий. Сегодня по предложению президента Дума исправляет эту несправедливость", - пояснил Обухов, по мнению которого, в повышении размера индексации пенсий до 8,6% главным фактором стала инициатива президента РФ. Заслугой не кабмина, а президента депутат назвал и международную политику России.
Но все-таки большинство парламентариев считают, что нынешнее правительство за свою работу заслужило оценку если не "отлично", то "хорошо".
"Очень надеюсь, что от сбережения бюджетов правительство все же перейдет к народосбережению, к структурным социально-экономическим реформам. И в этом плане премьер-министр Мишустин еще проявит свой потенциал", - заявил Миронов.
С ним согласен и Жириновский - по его словам, нынешний состав кабмина, "скорее, успешный", а Мишустин на посту премьера показал волевой характер и высокий уровень работоспособности. "Убежден, что и далее он сможет успешно управлять правительством России", - заключил лидер ЛДПР.
 
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