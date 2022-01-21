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В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус - РИА Новости, 21.01.2022
В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
Троллейбус сгорел в Кировском районе Петербурга, сведения о пострадавших не поступали, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T08:56
2022-01-21T08:56
2022-01-21T08:56
происшествия
санкт-петербург
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Троллейбус сгорел в Кировском районе Петербурга, сведения о пострадавших не поступали, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.По данным пресс-службы, пожар локализован в 08.12, информация о пострадавших не поступала.В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
Троллейбус сгорел в Кировском районе Петербурга