https://ria.ru/20220121/mchs-1768845620.html

В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус

В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус - РИА Новости, 21.01.2022

В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус

Троллейбус сгорел в Кировском районе Петербурга, сведения о пострадавших не поступали, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:56

2022-01-21T08:56

2022-01-21T08:56

происшествия

санкт-петербург

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_30e62262cc2dd3683df3e977047e9d62.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Троллейбус сгорел в Кировском районе Петербурга, сведения о пострадавших не поступали, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.По данным пресс-службы, пожар локализован в 08.12, информация о пострадавших не поступала.В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

https://ria.ru/20220117/pozhar-1768233973.html

санкт-петербург

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)