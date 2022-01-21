https://ria.ru/20220121/makhachev-1768938062.html
Германия экстрадировала в Россию экс-советника главы Дагестана
Германия экстрадировала в Россию экс-советника главы Дагестана - РИА Новости, 21.01.2022
Германия экстрадировала в Россию экс-советника главы Дагестана
Из Германии в Россию экстрадировали трех преступников, один из них – обвиняющийся во взяточничестве экс-советник главы Дагестана Осман Махачев, сообщила... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:04
2022-01-21T16:04
2022-01-21T16:04
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Из Германии в Россию экстрадировали трех преступников, один из них – обвиняющийся во взяточничестве экс-советник главы Дагестана Осман Махачев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Один из экстрадируемых, Осман Махачев, ранее занимал должность советника главы республики Дагестан. По имеющейся информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики", - сказала Волк.Она уточнила, что в 2019 году в отношении него возбудили уголовное дело, ему было предъявлено обвинение в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Махачев от правосудия скрылся, но в ноябре прошлого года его задержали в Германии.Также Германия выдала России гражданина Грузии Гочу Пипия, которого искали за кражу в Светлогорске, и обвиняемого в похищении человека в 2000 году Мурата Айдарова.Экстрадиция состоялась в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне.
https://ria.ru/20210131/ekstraditsiya-1595358398.html
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общество, франкфурт-на-майне, ирина волк, россия
Германия экстрадировала в Россию экс-советника главы Дагестана
Экс-советника главы Дагестана Махачева экстрадировали из Германии в Россию