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За беспорядками в Казахстане стоят иностранные спецслужбы, заявил Лукашенко

За беспорядками в Казахстане стоят иностранные спецслужбы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.01.2022

За беспорядками в Казахстане стоят иностранные спецслужбы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят спецслужбы определенных стран. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:30

2022-01-21T14:30

2022-01-21T14:45

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

александр лукашенко

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят спецслужбы определенных стран."Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся", - приводит слова Лукашенко "Спутник Беларусь".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

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актау

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в мире, казахстан, александр лукашенко, оон, польша, одкб, актау, касым-жомарт токаев