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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220121/lokdaun-1768882875.html
Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле
Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.01.2022
Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле
Речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:32
2022-01-21T12:58
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
общество
владимир путин
дмитрий песков
сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча Путина и Собянина прошла накануне. Мэр Москвы доложил президенту РФ о ситуации с "омикроном" в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее."Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Опять же, приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах", - сказал Песков на вопрос о том, обсуждался ли на встрече Путина и Собянина вопрос о введении в столице локдауна и при каких условиях он был бы возможен.
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москва, коронавирус covid-19, общество, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:32 21.01.2022 (обновлено: 12:58 21.01.2022)
 
Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: речи о локдауне в Москве не идет, его можно избежать

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди возле торгового центра в Москве
Люди возле торгового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди возле торгового центра в Москве
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Собянина прошла накануне. Мэр Москвы доложил президенту РФ о ситуации с "омикроном" в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее.
"Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Опять же, приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах", - сказал Песков на вопрос о том, обсуждался ли на встрече Путина и Собянина вопрос о введении в столице локдауна и при каких условиях он был бы возможен.
Торговый центр в Москве во время действия режима нерабочих дней - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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