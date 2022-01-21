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Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле
Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.01.2022
Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле
Речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:32
2022-01-21T12:32
2022-01-21T12:58
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коронавирус covid-19
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча Путина и Собянина прошла накануне. Мэр Москвы доложил президенту РФ о ситуации с "омикроном" в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее."Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Опять же, приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах", - сказал Песков на вопрос о том, обсуждался ли на встрече Путина и Собянина вопрос о введении в столице локдауна и при каких условиях он был бы возможен.
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москва, коронавирус covid-19, общество, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:32 21.01.2022 (обновлено: 12:58 21.01.2022)
Локдаун в Москве из-за омикрон-штамма не обсуждается, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: речи о локдауне в Москве не идет, его можно избежать