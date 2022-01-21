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Зависть — зло: бывшая Лепса обратилась к подписчикам
Зависть — зло: бывшая Лепса обратилась к подписчикам - РИА Новости, 21.01.2022
Зависть — зло: бывшая Лепса обратилась к подписчикам
Бывшая супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова в личном микроблоге рассказала, что ей завидуют. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:41
2022-01-21T17:41
2022-01-21T17:41
шоубиз
григорий лепс
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бывшая супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова в личном микроблоге рассказала, что ей завидуют.Она также призвала пользователей радоваться "и своим, и чужим успехам, сопереживать друг другу в тяжелые минуты", а не судить и не завидовать". Подписчики поддержали Шаплыкову. "Иногда зависть идет рядом всю жизнь, это мерзко. Какой из этого выход, каждый определяет сам, это надо пережить, добра Вам и успехов!", "Анна, в вас есть благородство. На вас приятно смотреть, вы любящая мама, как же это здорово! А еще вы очень красивая женщина", — пишут фанаты.Лепс и Шаплыкова поженились в 2000-м, у них трое детей. Их брак был расторгнут 20 декабря. После неожиданного развода в Сети появились домыслы, что у Анны роман с моделью Дмитрием Савчуком. Ему пришлось закрыть свою страницу в социальных сетях из-за негатива, обрушившегося на него из-за слухов.
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григорий лепс
Зависть — зло: бывшая Лепса обратилась к подписчикам
Бывшая супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова рассказала о зависти к ней
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Бывшая супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова в личном микроблоге рассказала
, что ей завидуют.
"Зависть — вот то зло, которое заставляет кого-то бесконечно блокировать мою страницу. Зависть толкает кого-то делать грязные "вбросы" в желтую прессу. Зависть — страшная сила, разрушающая все на всем пути, в том числе и души завистников", — заявила Анна.
Она также призвала пользователей радоваться "и своим, и чужим успехам, сопереживать друг другу в тяжелые минуты", а не судить и не завидовать".
Подписчики поддержали Шаплыкову.
"Иногда зависть идет рядом всю жизнь, это мерзко. Какой из этого выход, каждый определяет сам, это надо пережить, добра Вам и успехов!", "Анна, в вас есть благородство. На вас приятно смотреть, вы любящая мама, как же это здорово! А еще вы очень красивая женщина", — пишут фанаты.
Лепс и Шаплыкова поженились в 2000-м, у них трое детей. Их брак был расторгнут
20 декабря. После неожиданного развода в Сети появились домыслы, что у Анны роман с моделью Дмитрием Савчуком. Ему пришлось
закрыть свою страницу в социальных сетях из-за негатива, обрушившегося на него из-за слухов.