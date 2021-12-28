https://ria.ru/20211228/savchuk-1765895969.html

Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса

Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса - РИА Новости, 28.12.2021

Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса

Дмитрий Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Григория Лепса. После громкого развода певца в Сети появились домыслы, что у Анны... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T19:30

2021-12-28T19:30

2021-12-28T19:30

шоубиз

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григорий лепс

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дмитрий Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Григория Лепса. После громкого развода певца в Сети появились домыслы, что у Анны Шаплыковой роман с моделью.Дмитрий отметил, что пока не хочет комментировать ситуацию.В интервью порталу Woman.ru мужчина отметил, что ему пришлось закрыть страницу в социальных сетях из-за негатива.До закрытия страницы в Instagram пользователи успели увидеть общее фото модели с Лепсом. Савчук рассказал, что кадр был сделан на Рождество – с семьей артиста он познакомился через общих друзей. Подробностей Дмитрий раскрывать не стал, попросив "пока всю эту историю поставить на паузу".Лепс и Шаплыкова развелись 20 декабря после 20 лет брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.

https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html

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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес