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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211228/savchuk-1765895969.html
Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса
Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса - РИА Новости, 28.12.2021
Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса
Дмитрий Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Григория Лепса. После громкого развода певца в Сети появились домыслы, что у Анны... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:30
2021-12-28T19:30
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дмитрий Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Григория Лепса. После громкого развода певца в Сети появились домыслы, что у Анны Шаплыковой роман с моделью.Дмитрий отметил, что пока не хочет комментировать ситуацию.В интервью порталу Woman.ru мужчина отметил, что ему пришлось закрыть страницу в социальных сетях из-за негатива.До закрытия страницы в Instagram пользователи успели увидеть общее фото модели с Лепсом. Савчук рассказал, что кадр был сделан на Рождество – с семьей артиста он познакомился через общих друзей. Подробностей Дмитрий раскрывать не стал, попросив "пока всю эту историю поставить на паузу".Лепс и Шаплыкова развелись 20 декабря после 20 лет брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес
19:30 28.12.2021
 
Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса

Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса Шаплыковой

© Фото : аккаунт Дмитрия Савчука в ВКДмитрий Савчук
Дмитрий Савчук - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : аккаунт Дмитрия Савчука в ВК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дмитрий Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Григория Лепса. После громкого развода певца в Сети появились домыслы, что у Анны Шаплыковой роман с моделью.
Дмитрий отметил, что пока не хочет комментировать ситуацию.

"Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать. Но я бы хотел, чтобы никто ничего не писал, конечно. Чтобы все было тихо — я устаю от такого повышенного внимания", – сказал Савчук.

В интервью порталу Woman.ru мужчина отметил, что ему пришлось закрыть страницу в социальных сетях из-за негатива.

"Стали очень много писать, что я веду себя некорректно. Не знаю почему так пишут. Я никому ничего не отвечаю, у меня своя голова на плечах, но плохого я точно ничего не делаю. Предпочитаю молчать в этой ситуации, иначе один раз ответишь и поплывет шквал эмоций и сообщений", – объяснил Дмитрий.

До закрытия страницы в Instagram пользователи успели увидеть общее фото модели с Лепсом. Савчук рассказал, что кадр был сделан на Рождество – с семьей артиста он познакомился через общих друзей. Подробностей Дмитрий раскрывать не стал, попросив "пока всю эту историю поставить на паузу".
Лепс и Шаплыкова развелись 20 декабря после 20 лет брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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