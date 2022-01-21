https://ria.ru/20220121/lenin-1768865267.html

Депутат от КПРФ ответил Митрохину на предложение захоронить Ленина

Депутат от КПРФ ответил Митрохину на предложение захоронить Ленина - РИА Новости, 21.01.2022

Депутат от КПРФ ответил Митрохину на предложение захоронить Ленина

Секретарь ЦК КПРФ, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов, комментируя РИА Новости высказывание депутата Мосгордумы Сергея... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:04

2022-01-21T11:04

2022-01-21T11:04

общество

москва

сергей обухов

московская городская дума

госдума рф

яблоко

кпрф

владимир ленин (владимир ульянов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594039368_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_06482c0cdd230c602a754a113cdcbec6.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Секретарь ЦК КПРФ, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов, комментируя РИА Новости высказывание депутата Мосгордумы Сергея Митрохина о том, что Ленина пора захоронить рядом с родственниками, заявил, что все государственные решения давно приняты и рассуждения не имеют смысла.Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Митрохин заявил, что Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками.Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.

https://ria.ru/20220120/pereimenovanie-1768728674.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей обухов, московская городская дума, госдума рф, яблоко, кпрф, владимир ленин (владимир ульянов), сергей митрохин