Депутат от КПРФ ответил Митрохину на предложение захоронить Ленина
Депутат от КПРФ Обухов: все решения по телу Ленина давно приняты, чего рассуждать?
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Секретарь ЦК КПРФ, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов, комментируя РИА Новости высказывание депутата Мосгордумы Сергея Митрохина о том, что Ленина пора захоронить рядом с родственниками, заявил, что все государственные решения давно приняты и рассуждения не имеют смысла.
Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Митрохин заявил, что Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками.
"Пускай заботятся о своих родственниках - где и кому лежать. Если он заботится о родственниках, пусть почитает закон. Все государственные решения уже давно приняты. Чего рассуждать?" - сказал Обухов.
Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.