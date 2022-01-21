https://ria.ru/20220121/lend-liz-1768867223.html

В Совфеде назвали законопроект США о ленд-лизе для Украины провокацией

В Совфеде назвали законопроект США о ленд-лизе для Украины провокацией - РИА Новости, 21.01.2022

В Совфеде назвали законопроект США о ленд-лизе для Украины провокацией

Представленный в пятницу американскими законодателями законопроект о ленд-лизе для Украины является очередной провокацией, направленной на дестабилизацию... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:14

2022-01-21T11:14

2022-01-21T11:16

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ольга ковитиди

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представленный в пятницу американскими законодателями законопроект о ленд-лизе для Украины является очередной провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе, считает представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.Ранее в пятницу сенатор США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране."Поданный сенаторами США законопроект о поставках Украине вооружений очередной раз подтверждает, что действия США направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, находящемся в непосредственной близости от наших границ. Провокационное поведение коллективного Запада происходит на фоне агрессивной антироссийской информационной кампании, нацеленной на абсолютно немирное решение внутриукраинского кризиса", - заявила РИА Новости Ковитиди.Практика "ленд-лиза" получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

https://ria.ru/20220121/puzyr-1768839166.html

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в мире, украина, сша, совет федерации рф, ольга ковитиди, джин шахин, россия