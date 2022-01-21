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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220121/lavrov-1768925701.html
Блинкен не прокомментировал заявления США об ОДКБ, заявил Лавров
Блинкен не прокомментировал заявления США об ОДКБ, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен не прокомментировал заявления США об ОДКБ, заявил Лавров
Госсекретарь Энтони Блинкен никак не прокомментировал заявления США об обращении Казахстана за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:18
2022-01-21T16:57
в мире
казахстан
сша
одкб
беспорядки в казахстане
оон
сергей лавров
энтони блинкен
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен никак не прокомментировал заявления США об обращении Казахстана за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ответ на соответствующий вопрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров.Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках США и стран Запада относительно действий стран-участниц организации в Казахстане присутствует политизация."Насчет сфер влияния, я спросил сегодня у Тони Блинкена, как он может объяснить то, что после того как президент Казахстана обратился на основе устава ОДКБ за помощью в подавлении террористической угрозы, которая подпитывалась извне, и он публично стал заявлять, что пусть Казахстан нам объяснит, зачем он это сделал. Ну он никак не прокомментировал, но это отражает менталитет западного сообщества, которое непоправимо уверено в собственной исключительности, что им можно все", - сказал Лавров.Лавров и Блинкен 21 января провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768355861.html
https://ria.ru/20220115/gruppirovki-1768019872.html
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в мире, казахстан, сша, одкб, оон, сергей лавров, энтони блинкен, касым-жомарт токаев, россия
15:18 21.01.2022 (обновлено: 16:57 21.01.2022)
 
Блинкен не прокомментировал заявления США об ОДКБ, заявил Лавров

Лавров: Блинкен не прокомментировал заявления США об обращении Казахстана к ОДКБ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен никак не прокомментировал заявления США об обращении Казахстана за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ответ на соответствующий вопрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках США и стран Запада относительно действий стран-участниц организации в Казахстане присутствует политизация.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 13:25
Песков прокомментировал вывод сил ОДКБ из Казахстана
"Насчет сфер влияния, я спросил сегодня у Тони Блинкена, как он может объяснить то, что после того как президент Казахстана обратился на основе устава ОДКБ за помощью в подавлении террористической угрозы, которая подпитывалась извне, и он публично стал заявлять, что пусть Казахстан нам объяснит, зачем он это сделал. Ну он никак не прокомментировал, но это отражает менталитет западного сообщества, которое непоправимо уверено в собственной исключительности, что им можно все", - сказал Лавров.
Лавров и Блинкен 21 января провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 19:29Беспорядки в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане действовали организованные группировки
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСШАОДКБООНСергей ЛавровЭнтони БлинкенКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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