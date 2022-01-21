15:18 21.01.2022 (обновлено: 16:57 21.01.2022)
Блинкен не прокомментировал заявления США об ОДКБ, заявил Лавров
Лавров: Блинкен не прокомментировал заявления США об обращении Казахстана к ОДКБ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен никак не прокомментировал заявления США об обращении Казахстана за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ответ на соответствующий вопрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках США и стран Запада относительно действий стран-участниц организации в Казахстане присутствует политизация.
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"Насчет сфер влияния, я спросил сегодня у Тони Блинкена, как он может объяснить то, что после того как президент Казахстана обратился на основе устава ОДКБ за помощью в подавлении террористической угрозы, которая подпитывалась извне, и он публично стал заявлять, что пусть Казахстан нам объяснит, зачем он это сделал. Ну он никак не прокомментировал, но это отражает менталитет западного сообщества, которое непоправимо уверено в собственной исключительности, что им можно все", - сказал Лавров.
Лавров и Блинкен 21 января провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.