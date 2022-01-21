https://ria.ru/20220121/kurorty-1768692244.html
Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в феврале
Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в феврале - РИА Новости, 21.01.2022
Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в феврале
Российский сайт бронирования жилья рассказал, куда можно поехать с детьми в феврале по России, сообщает пресс-служба Tvil.ru.Два курорта в Крыму (Ялта и... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:45
2022-01-21T07:45
2022-01-21T07:45
туризм
санкт-петербург
олонецкий район
краснодарский край
евпатория
республика крым
сочи
суздаль
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья рассказал, куда можно поехать с детьми в феврале по России, сообщает пресс-служба Tvil.ru.Два курорта в Крыму (Ялта и Евпатория), четыре в Краснодарском крае (Сочи, Красная Поляна, Геленджик и Краснодар), а также Олонец, Суздаль, Москва и Санкт-Петербург составили десятку самых востребованных направлений для семейных путешествий с детьми в феврале.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 28 февраля 2022 года.По статистике сервиса, в феврале выбирают отдых на срок от одной до семи ночей и тратят на проживание от 1,5 до 7,8 тысячи рублей сутки на троих. В среднем, семья из трех человек потратит 26 тысяч рублей за десять дней отдыха.
https://ria.ru/20220117/sochi-1768180472.html
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Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в феврале
Курорты в Крыму и Краснодарском краю пользуются наибольшим спросом для отдыха с детьми