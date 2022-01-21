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В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях
В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 21.01.2022
В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях
Мать страдающей ДЦП 18-летней Натальи Бушило из Благовещенска объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:45
2022-01-21T09:45
благовещенск
амурская область
крещение господне
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Мать страдающей ДЦП 18-летней Натальи Бушило из Благовещенска объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в третий раз.Ранее в социальных сетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных"."Это уже третье купание, в прошлом году не удалось окунуться из-за COVID-19. Наташа сама хотела, это ее желание. Конечно, понимаем, что, окунувшись в прорубь, Наташа не вылечится от ДЦП, конечно, она не выйдет из воды девицей красной, здоровой", - рассказала РИА Новости мать Натальи Бушило.Собеседница добавила, что они с дочерью всегда подолгу гуляют, Наташа занимается в спортзале, в 2019 году Наташа в тандеме с инструктором совершила прыжок с парашютом."Наташа пошла в школу в 11 лет, сейчас она в 8-м классе коррекционной школы. Я предложила ей вести страницу в Instagram, чтобы такие люди, как Наташа и их родители, вдохновлялись. Дочь предлагает мне, какую музыку подложить под ролики в соцсети, сама все выбирает. Она не может говорить и передает свои эмоции через песни. Мы катались на мотоциклах, квадроциклах, она ходила в бассейн, весной снова возобновим там занятия. Наташа любит активный образ жизни. В планах - жить", - добавила мать.
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благовещенск, амурская область, крещение господне
09:45 21.01.2022
 
В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях

Мать амурчанки, страдающей ДЦП: дочь сама захотела окунуться в прорубь на Крещение

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКрещенская купель
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Крещенская купель
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Мать страдающей ДЦП 18-летней Натальи Бушило из Благовещенска объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в третий раз.
Ранее в социальных сетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных".
"Это уже третье купание, в прошлом году не удалось окунуться из-за COVID-19. Наташа сама хотела, это ее желание. Конечно, понимаем, что, окунувшись в прорубь, Наташа не вылечится от ДЦП, конечно, она не выйдет из воды девицей красной, здоровой", - рассказала РИА Новости мать Натальи Бушило.
Собеседница добавила, что они с дочерью всегда подолгу гуляют, Наташа занимается в спортзале, в 2019 году Наташа в тандеме с инструктором совершила прыжок с парашютом.
"Наташа пошла в школу в 11 лет, сейчас она в 8-м классе коррекционной школы. Я предложила ей вести страницу в Instagram, чтобы такие люди, как Наташа и их родители, вдохновлялись. Дочь предлагает мне, какую музыку подложить под ролики в соцсети, сама все выбирает. Она не может говорить и передает свои эмоции через песни. Мы катались на мотоциклах, квадроциклах, она ходила в бассейн, весной снова возобновим там занятия. Наташа любит активный образ жизни. В планах - жить", - добавила мать.
 
БлаговещенскАмурская областьКрещение Господне
 
 
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