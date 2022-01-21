https://ria.ru/20220121/kreschenie-1768850554.html

В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях

В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 21.01.2022

В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях

Мать страдающей ДЦП 18-летней Натальи Бушило из Благовещенска объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:45

2022-01-21T09:45

2022-01-21T09:45

благовещенск

амурская область

крещение господне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768850261_364:0:4005:2048_1920x0_80_0_0_5b75074e874352efa99ad90bcbeca346.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Мать страдающей ДЦП 18-летней Натальи Бушило из Благовещенска объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в третий раз.Ранее в социальных сетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных"."Это уже третье купание, в прошлом году не удалось окунуться из-за COVID-19. Наташа сама хотела, это ее желание. Конечно, понимаем, что, окунувшись в прорубь, Наташа не вылечится от ДЦП, конечно, она не выйдет из воды девицей красной, здоровой", - рассказала РИА Новости мать Натальи Бушило.Собеседница добавила, что они с дочерью всегда подолгу гуляют, Наташа занимается в спортзале, в 2019 году Наташа в тандеме с инструктором совершила прыжок с парашютом."Наташа пошла в школу в 11 лет, сейчас она в 8-м классе коррекционной школы. Я предложила ей вести страницу в Instagram, чтобы такие люди, как Наташа и их родители, вдохновлялись. Дочь предлагает мне, какую музыку подложить под ролики в соцсети, сама все выбирает. Она не может говорить и передает свои эмоции через песни. Мы катались на мотоциклах, квадроциклах, она ходила в бассейн, весной снова возобновим там занятия. Наташа любит активный образ жизни. В планах - жить", - добавила мать.

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, амурская область, крещение господне