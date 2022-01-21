16:06 21.01.2022 (обновлено: 16:56 21.01.2022)
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Голикова: лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19 — Севастополь, Петербург и Карелия
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Молодой человек в защитной маске на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы — лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19, где этот показатель превышает 80 процентов.
"Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)", — сообщила она. Ее слова привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Близки к достижению отметки в 80 процентов Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области.
Также уровень коллективного иммунитета в 72% и выше показывают Республика Хакасия, Забайкальский край, Самарская, Тюменская, Белгородская, Архангельская, Новгородская и Псковская области.
Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались.
По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.