https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768905020.html

Минздрав предупредил о негативных последствиях у непривитых из-за COVID-19

Минздрав предупредил о негативных последствиях у непривитых из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

Минздрав предупредил о негативных последствиях у непривитых из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у непривитых, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:57

2022-01-21T13:57

2022-01-21T14:13

россия

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

общество

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у непривитых, сообщила пресс-служба Минздрава России.В условиях распространения нового штамма "омикрон" и циркуляции штамма "дельта" Минздрав России призывает использовать медицинские маски или респираторы в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, по возможности, минимизировать посещения мест с большим скоплением людей.В пресс-службе подчеркнули, что важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, чтобы защитить себя от коронавируса."По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина "Спутник V" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания", - отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768905175.html

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