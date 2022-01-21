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Минздрав предупредил о негативных последствиях у непривитых из-за COVID-19
Минздрав предупредил о негативных последствиях у непривитых из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022
Минздрав предупредил о негативных последствиях у непривитых из-за COVID-19
Коронавирусная инфекция почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у непривитых, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:57
2022-01-21T13:57
2022-01-21T14:13
россия
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
общество
вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у непривитых, сообщила пресс-служба Минздрава России.В условиях распространения нового штамма "омикрон" и циркуляции штамма "дельта" Минздрав России призывает использовать медицинские маски или респираторы в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, по возможности, минимизировать посещения мест с большим скоплением людей.В пресс-службе подчеркнули, что важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, чтобы защитить себя от коронавируса."По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина "Спутник V" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания", - отметили в Минздраве.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768905175.html
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13:57 21.01.2022 (обновлено: 14:13 21.01.2022)
Минздрав предупредил о негативных последствиях у непривитых из-за COVID-19
Минздрав: COVID-19 имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья у непривитых