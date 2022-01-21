12:49 21.01.2022 (обновлено: 15:02 21.01.2022)
В России за сутки госпитализировали 9136 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 9136 человек с COVID-19
Медицинские работники в красной зоне
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России госпитализировали чуть более девяти тысяч человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 9136 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,34 процента. Увеличение произошло в 40 регионах", — говорится в сообщении.
При этом число выявленных случаев заражения обновило максимум за все время пандемии — 49 513. Предыдущий рекорд отмечался 6 ноября — тогда зарегистрировали 41 335 инфицированных.
В Москве рекордные показатели фиксируются второй день подряд — сегодня выявили 15 987 заразившихся (накануне их было 11 557). При этом госпитализированы 1064 человека — их доля снизилась до 6,7 процента.
Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в России достигло 10 987 774.
Умерли за сутки 692 человека (днем ранее — 684), всего скончались 324 752. Выписались из больниц — 24 719, а в целом — 9 975 052 пациента.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 335 миллионов инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.