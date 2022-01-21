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Завершился прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив
Завершился прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив - РИА Новости, 21.01.2022
Завершился прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив
На участие в грантовом конкурсе 2022 года Президентского фонда культурных инициатив поступило более 10 тыс. заявок из 84 регионов страны, заявил генеральный... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:10
2022-01-21T16:10
общество
россия
президентский фонд культурных инициатив
роман карманов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На участие в грантовом конкурсе 2022 года Президентского фонда культурных инициатив поступило более 10 тыс. заявок из 84 регионов страны, заявил генеральный директор фонда Роман Карманов, комментируя итоги заявочной кампании."В этом году будет проведено два конкурса, на первый из них фонд завершил прием заявок, подано 10 290 заявок из 84 субъектов. Среди заявителей как новые участники, так и те, кто направлял творческие инициативы на прошлый конкурс, а также авторы проектов-победителей, которые уже реализуют свои идеи и планируют их масштабировать", – сказал он.Карманов также добавил, что общая сумма поддержки проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий в этом году составит 8 млрд рублей. По его словам, эти средства будут направлены на поддержку и развитие социально значимых творческих проектов – как небольших локальных, так и федеральных, в которых смогут принять участие жители всех регионов."Весной узнаем имена авторов новых проектов, которые получат поддержку государства и усилят запущенную культурную волну во всех регионах. Результат конкурса 2021 года мы уже видим – по всей стране запускаются и получают развитие яркие творческие инициативы", – подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.Судя по количеству заявок, конкуренция за грант в этом году останется на высоком уровне, отметил в свою очередь журналист, член экспертного совета конкурсов фонда Эрнест Мацкявичюс.По словам Мацкявичюса, вне зависимости от финального результата каждая команда, подавшая заявку, уже получила весомый опыт для эффективного развития и дальнейшего продвижения своего проекта благодаря работе с экспертами."Со стороны фонда было сделано очень много. В первую очередь для обучения и разъяснения принципов заполнения заявок были созданы образовательные подкасты, проведены вебинары и личные встречи с профессиональными сообществами и заявителями. Надеемся, что эта работа позволит поднять качество поданных проектов на новый уровень, сделать их еще более яркими и востребованными", – подчеркнул он.В 2021 году почти полторы тысячи проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы: всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга", национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" в Новосибирске, V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" прошел в Анадыре (Чукотский АО) и другие.
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общество, россия, президентский фонд культурных инициатив, роман карманов
16:10 21.01.2022
 

Завершился прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив

© Григорий СысоевГенеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На участие в грантовом конкурсе 2022 года Президентского фонда культурных инициатив поступило более 10 тыс. заявок из 84 регионов страны, заявил генеральный директор фонда Роман Карманов, комментируя итоги заявочной кампании.
"В этом году будет проведено два конкурса, на первый из них фонд завершил прием заявок, подано 10 290 заявок из 84 субъектов. Среди заявителей как новые участники, так и те, кто направлял творческие инициативы на прошлый конкурс, а также авторы проектов-победителей, которые уже реализуют свои идеи и планируют их масштабировать", – сказал он.
Гендиректор фонда культурных инициатив Роман Карманов - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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Роман Карманов: в России все будет хорошо с яркими творческими проектами
Карманов также добавил, что общая сумма поддержки проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий в этом году составит 8 млрд рублей. По его словам, эти средства будут направлены на поддержку и развитие социально значимых творческих проектов – как небольших локальных, так и федеральных, в которых смогут принять участие жители всех регионов.
"Весной узнаем имена авторов новых проектов, которые получат поддержку государства и усилят запущенную культурную волну во всех регионах. Результат конкурса 2021 года мы уже видим – по всей стране запускаются и получают развитие яркие творческие инициативы", – подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.
Судя по количеству заявок, конкуренция за грант в этом году останется на высоком уровне, отметил в свою очередь журналист, член экспертного совета конкурсов фонда Эрнест Мацкявичюс.
"Участие креативных команд в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив – это возможность получить поддержку государства на реализацию своих самых смелых творческих идей. Наиболее яркие из них будут поддержаны, и, судя по количеству заявок, конкуренция за грант в новом конкурсе останется очень высокой", – сказал он.
По словам Мацкявичюса, вне зависимости от финального результата каждая команда, подавшая заявку, уже получила весомый опыт для эффективного развития и дальнейшего продвижения своего проекта благодаря работе с экспертами.
"Со стороны фонда было сделано очень много. В первую очередь для обучения и разъяснения принципов заполнения заявок были созданы образовательные подкасты, проведены вебинары и личные встречи с профессиональными сообществами и заявителями. Надеемся, что эта работа позволит поднять качество поданных проектов на новый уровень, сделать их еще более яркими и востребованными", – подчеркнул он.
В 2021 году почти полторы тысячи проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы: всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга", национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" в Новосибирске, V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" прошел в Анадыре (Чукотский АО) и другие.
 
ОбществоРоссияПрезидентский фонд культурных инициативРоман Карманов
 
 
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