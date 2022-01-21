https://ria.ru/20220121/khokkey-1768924352.html
Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями Одинцово
Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями Одинцово - РИА Новости, 21.01.2022
Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями Одинцово
Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями подмосковного Одинцово на катке в парке Малевича в рамках губернаторского проекта "Зима в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:13
2022-01-21T15:13
2022-01-21T15:13
новости подмосковья
спорт
одинцово
вячеслав фетисов
виталий прохоров
алексей касатонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768923848_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_3c7a90713700d631126ed30dd0582708.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями подмосковного Одинцово на катке в парке Малевича в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", сообщает пресс-служба облправительства.В состав звездной команды войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный. Тренером команды выступает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.В команде жителей Одинцовского округа - взрослые спортсмены-любители. Составы обеих команд будут дополнены юными хоккеистами из спортивных секций муниципалитета."Это уже вторая встреча звезд отечественного спорта с дворовой командой. Первое состязание 15 января в Красногорске вызвало большой интерес у жителей. Поэтому "Легенды" решили продолжить этот любительский турнир и сыграть с другими муниципалитетами региона, где тоже очень популярен хоккей", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220115/match-1768032211.html
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768923848_0:273:1281:1233_1920x0_80_0_0_93d2be0608eba0814247da480742ab86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, одинцово, вячеслав фетисов, виталий прохоров, алексей касатонов