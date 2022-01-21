https://ria.ru/20220121/khokkey-1768924352.html

Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями Одинцово

Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями Одинцово - РИА Новости, 21.01.2022

Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями Одинцово

Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями подмосковного Одинцово на катке в парке Малевича в рамках губернаторского проекта "Зима в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:13

2022-01-21T15:13

2022-01-21T15:13

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виталий прохоров

алексей касатонов

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Команда "Легенды хоккея" проведет в субботу матч с жителями подмосковного Одинцово на катке в парке Малевича в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье", сообщает пресс-служба облправительства.В состав звездной команды войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный. Тренером команды выступает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.В команде жителей Одинцовского округа - взрослые спортсмены-любители. Составы обеих команд будут дополнены юными хоккеистами из спортивных секций муниципалитета."Это уже вторая встреча звезд отечественного спорта с дворовой командой. Первое состязание 15 января в Красногорске вызвало большой интерес у жителей. Поэтому "Легенды" решили продолжить этот любительский турнир и сыграть с другими муниципалитетами региона, где тоже очень популярен хоккей", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220115/match-1768032211.html

одинцово

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спорт, одинцово, вячеслав фетисов, виталий прохоров, алексей касатонов