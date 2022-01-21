https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768858365.html

Токаев заявил о необходимости переформатировать систему образования

Токаев заявил о необходимости переформатировать систему образования - РИА Новости, 21.01.2022

Токаев заявил о необходимости переформатировать систему образования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране назрела необходимость переформатировать систему образования молодого поколения, об этом... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:35

2022-01-21T10:35

2022-01-21T14:31

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НУР-СУЛТАН, 21 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране назрела необходимость переформатировать систему образования молодого поколения, об этом свидетельствуют события, произошедшие в начале января.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики, там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как попытку подрыва целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "для преодоления террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html

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