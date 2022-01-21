Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

АЛМА-АТА, 21 янв — РИА Новости. Первопричиной январских беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества."На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", — добавил глава государства.По его словам, произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами. "Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", — заключил Токаев.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
АЛМА-АТА, 21 янв — РИА Новости. Первопричиной январских беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества.
"На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", — добавил глава государства.
По его словам, произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами.
"Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", — заключил Токаев.
В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.
По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
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