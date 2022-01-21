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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768847790.html
Токаев раскритиковал сбор однодневных зарплат с бюджетников в новый соцфонд
Токаев раскритиковал сбор однодневных зарплат с бюджетников в новый соцфонд - РИА Новости, 21.01.2022
Токаев раскритиковал сбор однодневных зарплат с бюджетников в новый соцфонд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу поблагодарил предпринимателей, перечисливших средства в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:20
2022-01-21T09:20
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу поблагодарил предпринимателей, перечисливших средства в созданный по его инициативе социальный фонд, и раскритиковал сбор денег с госслужащих и бюджетников.Токаев 11 января, выступая в парламенте, поручил создать общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), который займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Фонд, о создании которого правительство сообщило 15 января, будет формироваться из частных и государственных источников. Токаев считает, что фонду на регулярной основе должны помогать крупный бизнес и состоятельные, даже по международным меркам, граждане."Хотел бы поблагодарить тех из вас, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд "Народу Казахстана". Эти благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки, но формализм здесь должен полностью отсутствовать. Начали собирать ежедневную заработную плату с госслужащих, бюджетников. Это совершенно ненужная инициатива", - сказал президент.Он подчеркнул, что новый социальный фонд не является бюджетным. "Это фонд народа Казахстана, поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур. Эта работа будет абсолютно прозрачной", - отметил глава государства.По его словам, все крупнейшие компании будут вносить определённый правительством процент от доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. "Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации соответствующего проекта", - заключил он.По информации фонда, он будет оказывать благотворительную помощь населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Кроме того, фонд будет помогать населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях и во время режима чрезвычайного положения, содействовать в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения. Планируется, что фонд также будет поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности республики.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768735080.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
09:20 21.01.2022
 
Токаев раскритиковал сбор однодневных зарплат с бюджетников в новый соцфонд

Президент Казахстана Токаев раскритиковал сбор однодневных зарплат с бюджетников в соцфонд

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу поблагодарил предпринимателей, перечисливших средства в созданный по его инициативе социальный фонд, и раскритиковал сбор денег с госслужащих и бюджетников.
Токаев 11 января, выступая в парламенте, поручил создать общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), который займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Фонд, о создании которого правительство сообщило 15 января, будет формироваться из частных и государственных источников. Токаев считает, что фонду на регулярной основе должны помогать крупный бизнес и состоятельные, даже по международным меркам, граждане.
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"Хотел бы поблагодарить тех из вас, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд "Народу Казахстана". Эти благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки, но формализм здесь должен полностью отсутствовать. Начали собирать ежедневную заработную плату с госслужащих, бюджетников. Это совершенно ненужная инициатива", - сказал президент.
Он подчеркнул, что новый социальный фонд не является бюджетным. "Это фонд народа Казахстана, поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур. Эта работа будет абсолютно прозрачной", - отметил глава государства.
По его словам, все крупнейшие компании будут вносить определённый правительством процент от доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. "Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации соответствующего проекта", - заключил он.
По информации фонда, он будет оказывать благотворительную помощь населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Кроме того, фонд будет помогать населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях и во время режима чрезвычайного положения, содействовать в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения. Планируется, что фонд также будет поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности республики.
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Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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