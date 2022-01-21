https://ria.ru/20220121/kataklizm-1768831893.html

Финансист рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом

Финансист рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом - РИА Новости, 21.01.2022

Финансист рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом

Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, черный лебедь и отсутствие доверия между агентами рынка — вот главные признаки надвигающегося... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:15

2022-01-21T04:15

2022-01-21T04:15

экономика

lehman brothers

андрей кочетков

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, черный лебедь и отсутствие доверия между агентами рынка — вот главные признаки надвигающегося существенного обвала рынков, который можно назвать биржевым катаклизмом, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Эксперт посоветовал сначала обратить внимание на теханализ рынка."Здоровой" коррекцией можно, по его словам, считать снижение в пределах 10-12 процентов.Кроме того, рынок чувствителен к макроэкономическим изменениям, например, к повышению ключевой ставки регулятора. Могут случаться и непредвиденные события, так называемые "черные лебеди", которые приносят с собой панику и страх. Собеседник агентства напомнил в качестве примера крах Lehman Brothers в 2008 году.Еще один негативный признак — утрата доверия между агентами рынка и отказ давать деньги взаймы. Это приводит к тому, что количество денег на рынке и количество покупателей резко уменьшается. Возникают проблемы с обеспечением заемных средств у тех, кто торговал на рынке с плеча. Они вынуждены массово выходить из позиций, заключил Кочетков.

https://ria.ru/20220118/aktsii-1768291817.html

https://ria.ru/20220117/birzha-1768134388.html

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экономика, lehman brothers , андрей кочетков, россия