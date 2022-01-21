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Финансист рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом
Финансист рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом - РИА Новости, 21.01.2022
Финансист рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом
Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, черный лебедь и отсутствие доверия между агентами рынка — вот главные признаки надвигающегося... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:15
2022-01-21T04:15
экономика
lehman brothers
андрей кочетков
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, черный лебедь и отсутствие доверия между агентами рынка — вот главные признаки надвигающегося существенного обвала рынков, который можно назвать биржевым катаклизмом, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Эксперт посоветовал сначала обратить внимание на теханализ рынка."Здоровой" коррекцией можно, по его словам, считать снижение в пределах 10-12 процентов.Кроме того, рынок чувствителен к макроэкономическим изменениям, например, к повышению ключевой ставки регулятора. Могут случаться и непредвиденные события, так называемые "черные лебеди", которые приносят с собой панику и страх. Собеседник агентства напомнил в качестве примера крах Lehman Brothers в 2008 году.Еще один негативный признак — утрата доверия между агентами рынка и отказ давать деньги взаймы. Это приводит к тому, что количество денег на рынке и количество покупателей резко уменьшается. Возникают проблемы с обеспечением заемных средств у тех, кто торговал на рынке с плеча. Они вынуждены массово выходить из позиций, заключил Кочетков.
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экономика, lehman brothers , андрей кочетков, россия
04:15 21.01.2022
 
Финансист рассказал, когда обвал на рынке обернется катаклизмом

Финансист Кочетков: биржевой катаклизм произойдет из-за неуверенности инвесторов

© Fotolia / sergey_pСтопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Fotolia / sergey_p
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, черный лебедь и отсутствие доверия между агентами рынка — вот главные признаки надвигающегося существенного обвала рынков, который можно назвать биржевым катаклизмом, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Эксперт посоветовал сначала обратить внимание на теханализ рынка.
"Если график неуклонно и постоянно растет, периодически снижаясь или повышаясь, то это восходящий тренд. Но если график в течение длительного периода "топчется" на месте, возрастают его пики снижения и роста, то есть, начинаются резкие колебания индексов или котировок акций, значит, наступил период утомленности рынка. Уже нет такого большого количества людей, которые хотят исключительно покупать, и, соответственно, растет число продавцов. Как только критическая масса числа продавцов возрастает до определенного значения, рынок разворачивается вниз и может продолжить свое движение достаточно серьезно", — поделился Кочетков.
"Здоровой" коррекцией можно, по его словам, считать снижение в пределах 10-12 процентов.
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Кроме того, рынок чувствителен к макроэкономическим изменениям, например, к повышению ключевой ставки регулятора. Могут случаться и непредвиденные события, так называемые "черные лебеди", которые приносят с собой панику и страх. Собеседник агентства напомнил в качестве примера крах Lehman Brothers в 2008 году.
"Люди не понимают, чего им ждать, и уходят в защитные активы — либо в наличность, либо в высоколиквидные облигации, либо в золото", — говорит аналитик. И, по его мнению, в таких условиях рынок может обвалиться и на больше, чем 20 процентов, а потом уйти вниз еще на 10-15 процентов.
Еще один негативный признак — утрата доверия между агентами рынка и отказ давать деньги взаймы. Это приводит к тому, что количество денег на рынке и количество покупателей резко уменьшается. Возникают проблемы с обеспечением заемных средств у тех, кто торговал на рынке с плеча. Они вынуждены массово выходить из позиций, заключил Кочетков.
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