https://ria.ru/20220121/ivleeva-1768963526.html

Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом

Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом - РИА Новости, 21.01.2022

Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом

Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:50

2022-01-21T17:50

2022-01-21T17:50

шоубиз

знаменитости

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.Блогер рассказала, что привита. По ее словам, сегодня она проснулась довольно поздно и только в полчетвертого начала готовить себе завтрак. Знаменитость также пообещала, что позже раскроет подробности, как переносит болезнь.Недавно Ивлеева вернулась из Мексики, где отдыхала вместе с близкими. Ранее в микроблоге она говорила, что простыла в самолете. Коронавирусом недавно переболела Лариса Гузеева. Она признавалась, что сильно изменилась во время болезни.

https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, анастасия ивлеева