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Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом
Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом - РИА Новости, 21.01.2022
Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом
Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:50
2022-01-21T17:50
2022-01-21T17:50
шоубиз
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анастасия ивлеева
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.Блогер рассказала, что привита. По ее словам, сегодня она проснулась довольно поздно и только в полчетвертого начала готовить себе завтрак. Знаменитость также пообещала, что позже раскроет подробности, как переносит болезнь.Недавно Ивлеева вернулась из Мексики, где отдыхала вместе с близкими. Ранее в микроблоге она говорила, что простыла в самолете. Коронавирусом недавно переболела Лариса Гузеева. Она признавалась, что сильно изменилась во время болезни.
https://ria.ru/20211226/bolnitsa-1765130409.html
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знаменитости, анастасия ивлеева
Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом
Привитая Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.
Блогер рассказала, что привита. По ее словам, сегодня она проснулась довольно поздно и только в полчетвертого начала готовить себе завтрак. Знаменитость также пообещала, что позже раскроет подробности, как переносит болезнь.
Недавно Ивлеева вернулась из Мексики, где отдыхала вместе с близкими. Ранее в микроблоге она говорила, что простыла в самолете.
Коронавирусом недавно переболела Лариса Гузеева. Она признавалась
, что сильно изменилась во время болезни.