https://ria.ru/20220121/italyanets-1768925213.html
Итальянец решил пошутить при Путине. Что из этого вышло
Итальянский шеф-повар рассказал, как Путин отреагировал на его шутку - РИА Новости, 21.01.2022
Итальянец решил пошутить при Путине. Что из этого вышло
Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго в беседе с газетой La Reppublica рассказал, как готовил для Владимира Путина, и вспомнил об одном из мероприятий, на котором... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:15
2022-01-21T15:15
2022-01-21T16:41
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго в беседе с газетой La Reppublica рассказал, как готовил для Владимира Путина, и вспомнил об одном из мероприятий, на котором присутствовал российский лидер."Меня позвали в зал. Это было забавно, потому что там были журналисты со всего мира и одна итальянка. Когда она сделала мне комплимент на итальянском, я сказал Путину, что это свои, и все, включая его самого, засмеялись", — поделился Мирко Дзаго.Повар отметил, что на одном из банкетов президент похвалил приготовленную им мочетту — традиционное блюдо в регионе Валле-д’Аоста. Говоря о Путине, Дзаго уточнил, что относился к нему в первую очередь не как к президенту, а как к человеку, для которого нужно приготовить вкусные блюда.Помимо прочего, повар признался, что никогда не стремился показать россиянам какой-либо образ. Повар считает, что именно этим он смог покорить жителей страны, на языке которых он даже говорил с ошибками. Как заключил Дзаго, у него получалось "просто быть собой".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20200510/1571239647.html
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в мире, еда, италия, владимир путин, россия
15:15 21.01.2022 (обновлено: 16:41 21.01.2022)
Итальянский шеф-повар рассказал, как Путин отреагировал на его шутку
Шеф-повар Дзаго: Путина рассмешила шутка про итальянцев