На противников "Северного потока — 2" нашли управу

18:17 21.01.2022 (обновлено: 23:25 21.01.2022)
Замглавы ФНЭБ оценил позицию ФРГ по компенсациям за "Северный поток — 2"
Замглавы ФНЭБ Гривач: ФРГ выплатит компенсацию за "Северный поток — 2" по решению суда
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Если "Северный поток — 2" заблокируют по надуманным обстоятельствам, после судебных разбирательств немецкой стороне придется выплатить компенсации, заявил "Ленте.ру" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.
Ранее вице-канцлер Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel заявил, что Германия не обязана выплачивать компенсацию, если немецкий регулятор решит, что проект "Северный поток — 2" не соответствует законодательству Евросоюза и ФРГ.
"Если проект будет заблокирован под надуманными предлогами, то, очевидно, последуют судебные разбирательства. Некоторые уже ведутся параллельно с процессом сертификации. В результате может быть принято решение о необходимости компенсировать потери инвесторов проекта", — сказал Гривач.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже проложили по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.