https://ria.ru/20220121/grivach-1768972190.html

На противников "Северного потока — 2" нашли управу

Замглавы ФНЭБ оценил позицию ФРГ по компенсациям за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 21.01.2022

На противников "Северного потока — 2" нашли управу

Если "Северный поток — 2" заблокируют по надуманным обстоятельствам, после судебных разбирательств немецкой стороне придется выплатить компенсации, заявил... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:17

2022-01-21T18:17

2022-01-21T23:25

германия

евросоюз

алексей гривач

северный поток — 2

россия

роберт хабек

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Если "Северный поток — 2" заблокируют по надуманным обстоятельствам, после судебных разбирательств немецкой стороне придется выплатить компенсации, заявил "Ленте.ру" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.Ранее вице-канцлер Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel заявил, что Германия не обязана выплачивать компенсацию, если немецкий регулятор решит, что проект "Северный поток — 2" не соответствует законодательству Евросоюза и ФРГ."Если проект будет заблокирован под надуманными предлогами, то, очевидно, последуют судебные разбирательства. Некоторые уже ведутся параллельно с процессом сертификации. В результате может быть принято решение о необходимости компенсировать потери инвесторов проекта", — сказал Гривач.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже проложили по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220121/gaz-1768944622.html

https://ria.ru/20220121/potok-1768837989.html

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германия, евросоюз, алексей гривач, северный поток — 2, россия, роберт хабек