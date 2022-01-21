https://ria.ru/20220121/gazoprovod-1768851014.html

В Германии назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток — 2"

В Германии назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 21.01.2022

В Германии назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток — 2"

Власти Германии не обязаны платить компенсацию, если регулятор примет решение, что "Северный поток — 2" не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ, заявил министр... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:47

2022-01-21T09:47

2022-01-21T14:46

экономика

германия

евросоюз

северный поток — 2

роберт хабек

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БЕРЛИН, 21 янв — РИА Новости. Власти Германии не обязаны платить компенсацию, если регулятор примет решение, что "Северный поток — 2" не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ, заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel."В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", —заявил политик.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже проложили по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220121/potok-1768837989.html

германия

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экономика, германия, евросоюз, северный поток — 2, роберт хабек