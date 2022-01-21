09:47 21.01.2022 (обновлено: 14:46 21.01.2022)
В Германии назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток — 2"
Вице-канцлер ФРГ Хабек: не выплатим компенсацию, если ЕС не одобрит "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 21 янв — РИА Новости. Власти Германии не обязаны платить компенсацию, если регулятор примет решение, что "Северный поток — 2" не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ, заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel.
"В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", —заявил политик.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже проложили по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.