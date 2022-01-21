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Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить
Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить
Запуск "Северного потока — 2" может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сказал РИА Новости директор группы по природным... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:47
2022-01-21T19:47
экономика
украина
еврокомиссия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
дмитрий маринченко
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко."Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", - отметил он.Аналитик добавил, что Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. "Сильный рост геополитической напряжённости в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта - особенно если Германия начнёт относится к нему с большим скептицизмом",- сказал Маринченко."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.Глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн в середине декабря заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил РИА Новости о намерении запросить мнение Украины по "Северному потоку — 2". Тогда в соответствии с газовым законодательством Евросоюза срок сертификации может быть продлён ещё на два месяца.
https://ria.ru/20220121/grivach-1768972190.html
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экономика, украина, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, дмитрий маринченко, nord stream 2 ag
19:47 21.01.2022
 
Эксперт допустил, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить

Эксперт Маринченко: запуск "Северного потока — 2" могут отложить по политическим причинам

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", - отметил он.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
18:17
Замглавы ФНЭБ оценил позицию ФРГ по компенсациям за "Северный поток — 2"
Аналитик добавил, что Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. "Сильный рост геополитической напряжённости в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта - особенно если Германия начнёт относится к нему с большим скептицизмом",- сказал Маринченко.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.
Строительство газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 04:59
На Украине упрекнули немцев за желание заработать на "Северном потоке — 2"
Глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн в середине декабря заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил РИА Новости о намерении запросить мнение Украины по "Северному потоку — 2". Тогда в соответствии с газовым законодательством Евросоюза срок сертификации может быть продлён ещё на два месяца.
 
ЭкономикаУкраинаЕврокомиссияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Дмитрий МаринченкоNord Stream 2 AG
 
 
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