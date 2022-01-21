https://ria.ru/20220121/gaz-1768944622.html

В ФРГ ответили на заявление о неуплате компенсации за "Северный поток — 2"

В ФРГ ответили на заявление о неуплате компенсации за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 21.01.2022

В ФРГ ответили на заявление о неуплате компенсации за "Северный поток — 2"

В Минэкономики ФРГ прокомментировали слова министра Роберта Хабека, который назвал условия выплаты компенсации за отказ от "Северного потока — 2". РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:31

2022-01-21T16:31

2022-01-21T16:31

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БЕРЛИН, 21 янв – РИА Новости. В Минэкономики ФРГ прокомментировали слова министра Роберта Хабека, который назвал условия выплаты компенсации за отказ от "Северного потока — 2".Ранее министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил в интервью изданию Spiegel, что Германия не должна выплачивать компенсацию, если немецкий регулятор решит, что проект "Северный поток — 2" не соответствует законодательству Евросоюза и ФРГ."В коалиционном договоре (на основании которого работает правительство ФРГ - ред) говорится, что для проектов в области энергетики в Германии действует европейское энергетическое право. Эти требования проверяются сегодня Федеральным сетевым агентством… независимо от политического влияния. Если требования выполнены, то разрешения для эксплуатации трубопровода будет выдано. Сейчас не все разрешения представлены, и о возможных дальнейших выводах – они будут проверяться, когда придет время, я хочу забегать так далеко вперед. Министр тоже не стал предвосхищать их", - заявила на брифинге в Берлине, отвечая на вопросы СМИ, представитель министерства.Представитель Минюста ФРГ, также присутствовавший на брифинге, отказался от дополнений к данному заявления коллеги.Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220121/potok-1768837989.html

https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html

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