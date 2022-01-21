Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год
Участницы кемеровского клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе.
Участницы кемеровского клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе.
Традиционный праздник очищения огнем "Люминариас" в Испании.
Традиционный праздник очищения огнем "Люминариас" в Испании.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту.
Православные христиане прыгают в ледяную реку Сава в Белграде, чтобы отметить Крещение.
Православные христиане прыгают в ледяную реку Сава в Белграде, чтобы отметить Крещение.
Сотрудники московского метро дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".
Сотрудники московского метро дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".
Представительница СМИ поднимает с железнодорожных путей в Лос-Анджелесе смятую коробку. Центр города превратился в свалку из-за всплеска краж: вот уже несколько месяцев воры совершают набеги на грузовые поезда и выбрасывают все, что считают недостаточно ценным.
Представительница СМИ поднимает с железнодорожных путей в Лос-Анджелесе смятую коробку. Центр города превратился в свалку из-за всплеска краж: вот уже несколько месяцев воры совершают набеги на грузовые поезда и выбрасывают все, что считают недостаточно ценным.
Модели во время показа We Love Flamenco в Севилье.
Журналисты фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юристов сербского теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне.
Журналисты фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юристов сербского теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне.
Ультраортодоксальные евреи из династии Садигура отмечают праздник Ту би-Шват, или "Новый год деревьев".
Ультраортодоксальные евреи из династии Садигура отмечают праздник Ту би-Шват, или "Новый год деревьев".
Кадр, снятый японским спутником "Химавари-8" и опубликованный Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.
Кадр, снятый японским спутником "Химавари-8" и опубликованный Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.
Рабочие отдыхают после ликвидации разлива нефти, вызванного извержением вулкана Тонга в Перу.
Рабочие отдыхают после ликвидации разлива нефти, вызванного извержением вулкана Тонга в Перу.
Модель демонстрирует одежду из коллекции мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.
Модель демонстрирует одежду из коллекции мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.
Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря. После шторма в Калининградской области волны подняли со дна кусочки ценной смолы.
Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря. После шторма в Калининградской области волны подняли со дна кусочки ценной смолы.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Коммунальщики на одной из московских улиц во время снегопада.
Коммунальщики на одной из московских улиц во время снегопада.
Артисты в национальных костюмах выступают на репетиции парада в честь Дня Республики в Индии.
Артисты в национальных костюмах выступают на репетиции парада в честь Дня Республики в Индии.
Верующие на праздновании Тимката (Крещения) в Эфиопии.
Виктория Синицына и Никита Кацалапов позируют с золотыми медалями на церемонии награждения победителей чемпионата Европы по фигурному катанию.
Виктория Синицына и Никита Кацалапов позируют с золотыми медалями на церемонии награждения победителей чемпионата Европы по фигурному катанию.
Концертные залы и музеи в Нидерландах на день превратились в парикмахерские и спортзалы из-за антиковидных ограничений, которые разрешают работать салонам красоты и фитнес-центрам и запрещают — учреждениям культуры.
Концертные залы и музеи в Нидерландах на день превратились в парикмахерские и спортзалы из-за антиковидных ограничений, которые разрешают работать салонам красоты и фитнес-центрам и запрещают — учреждениям культуры.
Инсталляция "Возрождение" в Сан-Паулу. Художник Сирон Франко развесил в шести метрах над землей 365 манекенов в память о жертвах пандемии COVID-19.
Инсталляция "Возрождение" в Сан-Паулу. Художник Сирон Франко развесил в шести метрах над землей 365 манекенов в память о жертвах пандемии COVID-19.
Женщина в Кабуле несет домой бесплатный хлеб, который раздают по программе "Спасем афганцев от голода".
Женщина в Кабуле несет домой бесплатный хлеб, который раздают по программе "Спасем афганцев от голода".
Водитель автобуса расчищает дорогу после сильного снегопада в Торонто.
Отдыхающие на пляже Гавиота Асуль в Мексике.
Женщина смотрит на руины палестинского дома в районе Шейх-Джарра, снесенного муниципальными властями Иерусалима.
Женщина смотрит на руины палестинского дома в районе Шейх-Джарра, снесенного муниципальными властями Иерусалима.
Северное сияние в Лапландии.
Участница ежегодного ковбойского спуска на горнолыжном курорте в Колорадо.
Участница ежегодного ковбойского спуска на горнолыжном курорте в Колорадо.
Люди наблюдают за "Волчьей Луной" в Великобритании.
Спасатели помогают девушке выбраться из крещенской купели в Новосибирске.
Спасатели помогают девушке выбраться из крещенской купели в Новосибирске.
Представление сатирической драмы Эль Гуэгенсе во время празднования Дня святого Себастьяна в Никарагуа.
Представление сатирической драмы Эль Гуэгенсе во время празднования Дня святого Себастьяна в Никарагуа.
Девочка играет с собакой, сидя на окне дома в Карачи.