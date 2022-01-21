https://ria.ru/20220121/foto-1768776270.html

Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год

Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год - РИА Новости, 21.01.2022

Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 21.01.2022

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2022-01-21T10:55

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фото

мода

крещенские купания

эфиопия

торонто

испания

севилья

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

эфиопия

торонто

испания

севилья

мельбурн

нидерланды

перу

колорадо

никарагуа

калининградская область

иерусалим

лос-анджелес

кемерово

нью-дели

новосибирск

москва

карачи

великобритания

лапландия

луна

кабул

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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