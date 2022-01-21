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Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год
Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год - РИА Новости, 21.01.2022
Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 21.01.2022
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фото
мода
крещенские купания
эфиопия
торонто
испания
севилья
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
эфиопия
торонто
испания
севилья
мельбурн
нидерланды
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фото, фото, мода, крещенские купания, эфиопия, торонто, испания, севилья, мельбурн, нидерланды, перу, колорадо, никарагуа, калининградская область, иерусалим, лос-анджелес, кемерово, нью-дели, новосибирск, москва, карачи, великобритания, фото - туризм, лапландия, никита кацалапов, петр порошенко, виктория синицина, крещение господне, северное сияние, янтарь, луна, метро, железная дорога, кабул, впечатления - туризм, диана дэвис, глеб смолкин, коронавирус covid-19, полнолуние
10:55 21.01.2022 (обновлено: 15:34 21.01.2022)
 

Лучшие фото недели: грабеж среди дня, стрижка в театре и еще один Новый год

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Участницы кемеровского клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе.

Участницы клуба моржей во время зарядки в Кемерове
1 из 30

Участницы кемеровского клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Традиционный праздник очищения огнем "Люминариас" в Испании.

Традиционный праздник Люминариас в Испании
2 из 30

Традиционный праздник очищения огнем "Люминариас" в Испании.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в аэропорту Киев
3 из 30

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту.

© РИА Новости / Стрингер
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© AP Photo / Darko Vojinovic

Православные христиане прыгают в ледяную реку Сава в Белграде, чтобы отметить Крещение.

Православные христиане прыгают в ледяную реку Сава в Белграде, Сербия, чтобы отметить приближающееся Крещение.
4 из 30

Православные христиане прыгают в ледяную реку Сава в Белграде, чтобы отметить Крещение.

© AP Photo / Darko Vojinovic
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сотрудники московского метро дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".

Сотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов московского метро в депо Красная Пресня
5 из 30

Сотрудники московского метро дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Представительница СМИ поднимает с железнодорожных путей в Лос-Анджелесе смятую коробку. Центр города превратился в свалку из-за всплеска краж: вот уже несколько месяцев воры совершают набеги на грузовые поезда и выбрасывают все, что считают недостаточно ценным.

Представитель СМИ поднимает мятую коробку на железнодорожных путях Union Pacific в центре Лос-Анджелеса
6 из 30

Представительница СМИ поднимает с железнодорожных путей в Лос-Анджелесе смятую коробку. Центр города превратился в свалку из-за всплеска краж: вот уже несколько месяцев воры совершают набеги на грузовые поезда и выбрасывают все, что считают недостаточно ценным.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модели во время показа We Love Flamenco в Севилье.

Модели в одежде Guzman во время показа мод We Love Flamenco в Севилье, Испания
7 из 30

Модели во время показа We Love Flamenco в Севилье.

© REUTERS / Marcelo del Pozo
© REUTERS / Loren Elliott

Журналисты фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юристов сербского теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне.

Представители СМИ фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юридической команды сербского теннисиста Новака Джоковича в сопровождении полиции в Мельбурне, Австралия
8 из 30

Журналисты фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юристов сербского теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне.

© REUTERS / Loren Elliott
© AP Photo / Ariel Schalit

Ультраортодоксальные евреи из династии Садигура отмечают праздник Ту би-Шват, или "Новый год деревьев".

Ультраортодоксальные евреи из хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват или Новый год деревьев
9 из 30

Ультраортодоксальные евреи из династии Садигура отмечают праздник Ту би-Шват, или "Новый год деревьев".

© AP Photo / Ariel Schalit
© AFP 2022 / HANDOUT

Кадр, снятый японским спутником "Химавари-8" и опубликованный Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.

Кадр, снятый японским спутником Himawari-8
10 из 30

Кадр, снятый японским спутником "Химавари-8" и опубликованный Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.

© AFP 2022 / HANDOUT
© REUTERS / Angela Ponce

Рабочие отдыхают после ликвидации разлива нефти, вызванного извержением вулкана Тонга в Перу.

Рабочие отдыхают после ликвидации разлива нефти, вызванного извержением вулкана Тонга, в окрестностях Перу
11 из 30

Рабочие отдыхают после ликвидации разлива нефти, вызванного извержением вулкана Тонга в Перу.

© REUTERS / Angela Ponce
© AFP 2022 / Ulises Ruiz

Модель демонстрирует одежду из коллекции мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.

Модель на показе коллекции Remembranzas y Colores дизайнера из Мексики Карлоса Пинеда
12 из 30

Модель демонстрирует одежду из коллекции мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.

© AFP 2022 / Ulises Ruiz
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря. После шторма в Калининградской области волны подняли со дна кусочки ценной смолы.

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области
13 из 30

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря. После шторма в Калининградской области волны подняли со дна кусочки ценной смолы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине
14 из 30

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Коммунальщики на одной из московских улиц во время снегопада.

Сотрудники коммунальной службы на одной из улиц в Москве во время снегопада
15 из 30

Коммунальщики на одной из московских улиц во время снегопада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AP Photo / Manish Swarup

Артисты в национальных костюмах выступают на репетиции парада в честь Дня Республики в Индии.

Артисты выступают в национальных костюмах на репетиции парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия
16 из 30

Артисты в национальных костюмах выступают на репетиции парада в честь Дня Республики в Индии.

© AP Photo / Manish Swarup
© AFP 2022 / Eduardo Soteras

Верующие на праздновании Тимката (Крещения) в Эфиопии.

Верующие на праздновании Тимката (Крещения) в Гондэре, Эфиопия
17 из 30

Верующие на праздновании Тимката (Крещения) в Эфиопии.

© AFP 2022 / Eduardo Soteras
© AP Photo / Raul Mee

Виктория Синицына и Никита Кацалапов позируют с золотыми медалями на церемонии награждения победителей чемпионата Европы по фигурному катанию.

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов позируют с золотыми медалями на церемонии награждения победителей на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине
18 из 30

Виктория Синицына и Никита Кацалапов позируют с золотыми медалями на церемонии награждения победителей чемпионата Европы по фигурному катанию.

© AP Photo / Raul Mee
© AP Photo / Peter Dejong

Концертные залы и музеи в Нидерландах на день превратились в парикмахерские и спортзалы из-за антиковидных ограничений, которые разрешают работать салонам красоты и фитнес-центрам и запрещают — учреждениям культуры.

Работа парикмахеров во время репетиции в концертном зале Концертгебау, на один день ставшим салоном красоты, в Амстердаме
19 из 30

Концертные залы и музеи в Нидерландах на день превратились в парикмахерские и спортзалы из-за антиковидных ограничений, которые разрешают работать салонам красоты и фитнес-центрам и запрещают — учреждениям культуры.

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / Carla Carniel

Инсталляция "Возрождение" в Сан-Паулу. Художник Сирон Франко развесил в шести метрах над землей 365 манекенов в память о жертвах пандемии COVID-19.

Инсталляция художника Сирона Франко Возрождение в память о жертвах пандемии COVID-19 и медицинских работниках, , боровшихся с болезнью на передовой в Сан-Паулу, Бразилия
20 из 30

Инсталляция "Возрождение" в Сан-Паулу. Художник Сирон Франко развесил в шести метрах над землей 365 манекенов в память о жертвах пандемии COVID-19.

© REUTERS / Carla Carniel
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR

Женщина в Кабуле несет домой бесплатный хлеб, который раздают по программе "Спасем афганцев от голода".

Женщина в парандже c бесплатным хлебом, который раздают в рамках кампании Спасем афганцев от голода в Кабуле. 18 января 2022 года
21 из 30

Женщина в Кабуле несет домой бесплатный хлеб, который раздают по программе "Спасем афганцев от голода".

© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
© AFP 2022 / Cole Burston

Водитель автобуса расчищает дорогу после сильного снегопада в Торонто.

Водитель городского автобуса расчищает проезжую часть в Торонто
22 из 30

Водитель автобуса расчищает дорогу после сильного снегопада в Торонто.

© AFP 2022 / Cole Burston
© REUTERS / Paola Chiomante

Отдыхающие на пляже Гавиота Асуль в Мексике.

Люди на пляже Гавиота Асуль в Канкуне, Мексика
23 из 30

Отдыхающие на пляже Гавиота Асуль в Мексике.

© REUTERS / Paola Chiomante
© AP Photo / Mahmoud Illean

Женщина смотрит на руины палестинского дома в районе Шейх-Джарра, снесенного муниципальными властями Иерусалима.

Женщина смотрит на руины палестинского дома, снесенного муниципалитетом Иерусалима в районе Шейх-Джарра
24 из 30

Женщина смотрит на руины палестинского дома в районе Шейх-Джарра, снесенного муниципальными властями Иерусалима.

© AP Photo / Mahmoud Illean
© REUTERS / Lehtikuva/Irene Stachon

Северное сияние в Лапландии.

Северное сияние в Колари, Лапландия, Финляндия
25 из 30

Северное сияние в Лапландии.

© REUTERS / Lehtikuva/Irene Stachon
© AFP 2022 / Jason Connolly

Участница ежегодного ковбойского спуска на горнолыжном курорте в Колорадо.

Участница 47-го ежегодного Ковбойского спуска на горнолыжном курорте в Стимбот-Спрингс, штат Колорадо
26 из 30

Участница ежегодного ковбойского спуска на горнолыжном курорте в Колорадо.

© AFP 2022 / Jason Connolly
© REUTERS / Toby Melville

Люди наблюдают за "Волчьей Луной" в Великобритании.

Люди наблюдают за Волчьей Луной в Гластонбери, Великобритания
27 из 30

Люди наблюдают за "Волчьей Луной" в Великобритании.

© REUTERS / Toby Melville
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спасатели помогают девушке выбраться из крещенской купели в Новосибирске.

Сотрудники МЧС помогают девушке выбраться из крещенской купели на реке Обь в Новосибирске
28 из 30

Спасатели помогают девушке выбраться из крещенской купели в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Maynor Valenzuela

Представление сатирической драмы Эль Гуэгенсе во время празднования Дня святого Себастьяна в Никарагуа.

Прихожане принимают участие в сатирической драме Эль Гуэгенсе, приуроченной к празднику Святого Себастьяна, в Дириамбе, Никарагуа
29 из 30

Представление сатирической драмы Эль Гуэгенсе во время празднования Дня святого Себастьяна в Никарагуа.

© REUTERS / Maynor Valenzuela
© REUTERS / Akhtar Soomro

Девочка играет с собакой, сидя на окне дома в Карачи.

Девочка играет с собакой, сидя на окне своего дома в Карачи, Пакистан
30 из 30

Девочка играет с собакой, сидя на окне дома в Карачи.

© REUTERS / Akhtar Soomro
 
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