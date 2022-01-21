https://ria.ru/20220121/erdogan-1768886681.html

В Кремле рассказали, планирует ли Путин говорить по телефону с Эрдоганом

В Кремле рассказали, планирует ли Путин говорить по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле рассказали, планирует ли Путин говорить по телефону с Эрдоганом

Телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в графике президента РФ нет, но они могут оперативно... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:39

2022-01-21T12:39

2022-01-21T12:39

политика

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в графике президента РФ нет, но они могут оперативно появляться, сказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."В настоящий момент пока нет, пока телефонных разговоров в графике нет. Но они очень быстро могут появляться при необходимости", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html

турция

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политика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия