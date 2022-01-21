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В Кремле рассказали, планирует ли Путин говорить по телефону с Эрдоганом
В Кремле рассказали, планирует ли Путин говорить по телефону с Эрдоганом - РИА Новости, 21.01.2022
В Кремле рассказали, планирует ли Путин говорить по телефону с Эрдоганом
Телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в графике президента РФ нет, но они могут оперативно... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:39
2022-01-21T12:39
2022-01-21T12:39
политика
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в графике президента РФ нет, но они могут оперативно появляться, сказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."В настоящий момент пока нет, пока телефонных разговоров в графике нет. Но они очень быстро могут появляться при необходимости", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html
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политика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия
В Кремле рассказали, планирует ли Путин говорить по телефону с Эрдоганом
Пресс-секретарь Песков: пока планов разговора Путина и Эрдогана нет, но могут появиться