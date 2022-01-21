https://ria.ru/20220121/energetika-1768840868.html
Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
Переход на зеленую энергетику неизбежен, пока люди этого не осознают, они не изменят свои бытовые привычки, считает руководитель направления "Климат и зеленая... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T06:43
2022-01-21T06:43
2022-01-21T06:43
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энергетика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Переход на зеленую энергетику неизбежен, пока люди этого не осознают, они не изменят свои бытовые привычки, считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ирина Поминова.Без изменений в поведении людей и их моделей потребления, по её словам, климатическая цель и цели устойчивого развития недостижимы. В частности, постепенно происходят изменения в транспортном секторе, где создаются стимулы к использованию общественного транспорта, а также более "чистых" транспортных средств. Кроме того, активно развивается совместное использование автомобилей (в частности, каршеринг). В целом каршеринг, по словам Поминовой, является частью более широкого тренда совместного потребления товаров и услуг, вплоть до фудшеринга, то есть бесплатной передаче продуктов нуждающимся, что позволит не выбрасывать еду.Среди изменений в культуре потребления Поминова также назвала корректировку пищевых привычек, в том числе в сторону снижения потребления мяса и молочных продуктов, так как их производство связано со значительными выбросами парниковых газов. "Такие призывы уже звучат, но все же это более отдаленная перспектива", — отметила она.Поминова считает, что все больше развивается экономия ресурсов за счет вовлечения в оборот вторичных материалов. На потребительском уровне это означает, помимо прочего, сортировку отходов для раздельного сбора или "специализированную" сдачу тары в фандоматы. Появляются и ограничительные меры, такие как запрет на использование одноразового пластика, в том числе пластиковых пакетов."Глобальный энергопереход, усиление климатических ограничений и стремление к устойчивому развитию определенно отражаются на образе жизни людей. Без изменений в поведении людей (моделей потребления) климатическая цель и цели устойчивого развития недостижимы", — заключила Поминова.
https://ria.ru/20220102/energetika-1766405701.html
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общество, экология, технологии, реакция польши на доклад мак о катастрофе ту-154 под смоленском, энергетика, москва, центр стратегических разработок (фонд), россия, ирина поминова
Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
Эксперт ЦСР Поминова: людям нужно поменять привычки для перехода на зеленую энергетику
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Переход на зеленую энергетику неизбежен, пока люди этого не осознают, они не изменят свои бытовые привычки, считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ирина Поминова.
"Глобально речь идет о переходе от массового потребления к потреблению осознанному, направленному не только на удовлетворение личных потребностей и амбиций, но и учитывающему возможности окружающей среды. В этом переходе немаловажную роль играет уровень благосостояния, но все же важны и привычки, порой достаточно простые, такие как выключение света в пустой комнате", — заявила эксперт РИА Новости.
Без изменений в поведении людей и их моделей потребления, по её словам, климатическая цель и цели устойчивого развития недостижимы. В частности, постепенно происходят изменения в транспортном секторе, где создаются стимулы к использованию общественного транспорта, а также более "чистых" транспортных средств. Кроме того, активно развивается совместное использование автомобилей (в частности, каршеринг). В целом каршеринг, по словам Поминовой
, является частью более широкого тренда совместного потребления товаров и услуг, вплоть до фудшеринга, то есть бесплатной передаче продуктов нуждающимся, что позволит не выбрасывать еду.
Среди изменений в культуре потребления Поминова также назвала корректировку пищевых привычек, в том числе в сторону снижения потребления мяса и молочных продуктов, так как их производство связано со значительными выбросами парниковых газов. "Такие призывы уже звучат, но все же это более отдаленная перспектива", — отметила она.
Поминова считает, что все больше развивается экономия ресурсов за счет вовлечения в оборот вторичных материалов. На потребительском уровне это означает, помимо прочего, сортировку отходов для раздельного сбора или "специализированную" сдачу тары в фандоматы. Появляются и ограничительные меры, такие как запрет на использование одноразового пластика, в том числе пластиковых пакетов.
"Глобальный энергопереход, усиление климатических ограничений и стремление к устойчивому развитию определенно отражаются на образе жизни людей. Без изменений в поведении людей (моделей потребления) климатическая цель и цели устойчивого развития недостижимы", — заключила Поминова.