https://ria.ru/20220121/energetika-1768840868.html

Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику

Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику - РИА Новости, 21.01.2022

Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику

Переход на зеленую энергетику неизбежен, пока люди этого не осознают, они не изменят свои бытовые привычки, считает руководитель направления "Климат и зеленая... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T06:43

2022-01-21T06:43

2022-01-21T06:43

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экология

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центр стратегических разработок (фонд)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Переход на зеленую энергетику неизбежен, пока люди этого не осознают, они не изменят свои бытовые привычки, считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ирина Поминова.Без изменений в поведении людей и их моделей потребления, по её словам, климатическая цель и цели устойчивого развития недостижимы. В частности, постепенно происходят изменения в транспортном секторе, где создаются стимулы к использованию общественного транспорта, а также более "чистых" транспортных средств. Кроме того, активно развивается совместное использование автомобилей (в частности, каршеринг). В целом каршеринг, по словам Поминовой, является частью более широкого тренда совместного потребления товаров и услуг, вплоть до фудшеринга, то есть бесплатной передаче продуктов нуждающимся, что позволит не выбрасывать еду.Среди изменений в культуре потребления Поминова также назвала корректировку пищевых привычек, в том числе в сторону снижения потребления мяса и молочных продуктов, так как их производство связано со значительными выбросами парниковых газов. "Такие призывы уже звучат, но все же это более отдаленная перспектива", — отметила она.Поминова считает, что все больше развивается экономия ресурсов за счет вовлечения в оборот вторичных материалов. На потребительском уровне это означает, помимо прочего, сортировку отходов для раздельного сбора или "специализированную" сдачу тары в фандоматы. Появляются и ограничительные меры, такие как запрет на использование одноразового пластика, в том числе пластиковых пакетов."Глобальный энергопереход, усиление климатических ограничений и стремление к устойчивому развитию определенно отражаются на образе жизни людей. Без изменений в поведении людей (моделей потребления) климатическая цель и цели устойчивого развития недостижимы", — заключила Поминова.

https://ria.ru/20220102/energetika-1766405701.html

https://ria.ru/20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html

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общество, экология, технологии, реакция польши на доклад мак о катастрофе ту-154 под смоленском, энергетика, москва, центр стратегических разработок (фонд), россия, ирина поминова