Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220121/covid-19-1768929651.html
Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном"
Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном" - РИА Новости, 21.01.2022
Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заражение коронавирусом перенес "фактически на ногах". РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:35
2022-01-21T16:11
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
александр лукашенко
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841299_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_ec10c685a0a3d336b274e076563fe563.jpg
МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заражение коронавирусом перенес "фактически на ногах".Ранее он заявил, что дважды переболел коронавирусом COVID-19, последний раз у него зафиксировали штамм "омикрон"."Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Президент признался, что в этот раз заболевание перенес намного легче, чем первый.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220121/putin-1768882655.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841299_491:0:2476:1489_1920x0_80_0_0_29214a86d770aef7b7ce30e2f5528f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:35 21.01.2022 (обновлено: 16:11 21.01.2022)
 
Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном"

Президент Белоруссии Лукашенко о том, как переболел COVID-19: на лыжах бегал, дрова рубил

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заражение коронавирусом перенес "фактически на ногах".
Ранее он заявил, что дважды переболел коронавирусом COVID-19, последний раз у него зафиксировали штамм "омикрон".
"Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Президент признался, что в этот раз заболевание перенес намного легче, чем первый.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
12:31
Песков рассказал о самочувствии Путина
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Опрос
Вы переболели COVID-19?
Проголосовали:
19 августа 2021, 12:25
 
Распространение коронавирусаВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
22:52Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров
Лента новостейМолния
Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военныхДоставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров