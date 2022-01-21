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Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном"
Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном" - РИА Новости, 21.01.2022
Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заражение коронавирусом перенес "фактически на ногах". РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:35
2022-01-21T15:35
2022-01-21T16:11
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
александр лукашенко
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заражение коронавирусом перенес "фактически на ногах".Ранее он заявил, что дважды переболел коронавирусом COVID-19, последний раз у него зафиксировали штамм "омикрон"."Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Президент признался, что в этот раз заболевание перенес намного легче, чем первый.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:35 21.01.2022 (обновлено: 16:11 21.01.2022)
Лукашенко рассказал, как перенес COVID-19 после заражения "омикроном"
Президент Белоруссии Лукашенко о том, как переболел COVID-19: на лыжах бегал, дрова рубил